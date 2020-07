Licensnämndens besked: ÖFK:s handlingsplan är inte orealistisk – beslut om elitlicens tas under hösten

Svenska fotbollförbundet meddelade under måndagseftermiddagen att ÖFK:s handlingsplan nu slutbehandlats av Licensnämnden, som har kommit fram till att ”handlingsplanen inte är orealistisk”.

Det slutliga beslutet angående licens för kommande säsong fattas under senhösten. Då ska det bland annat alla klubbar kunna visa att de skött sina betalningar per 31 augusti och att de intygar att de inte saknar ekonomiska förutsättningar för drift under 2021. Det finns dessutom krav på att spelare genomgått medicinsk undersökning och huvudtränarens utbildning.

På Östersunds FK:s hemsida kommenterar ordförande Mathias Rasteby beskedet med optimism.

– Vi är förstås glada att få detta besked från Licensnämnden och vi får nu lite arbetsro under sensommaren och hösten att få ordning på ÖFK:s ekonomi. Vi kan nu fortsätta med vårt planerade arbete och vi är mycket optimistiska inför framtiden, säger Mathias Rasteby till klubbens hemsida.

Texten uppdateras.