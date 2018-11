Lovisa Arvidsson om petningen av Elin Lemon (C): När glastaket ligger lågt blir politiken fattigare

Det fulaste en kvinna kan säga är att hon vill ha makt, skriver Birgitta Ohlsson (L) i sin bok "Duktiga flickors revansch".

Centerpartiets förstanamn till regionlistan, Elin Lemon, sa att hon ville ha makt. Hon inte bara sa att hon ville ha den, hon jobbade också hårt för den och gjorde tidigt klart att hon aspirerade att bli regionstyrelsens ordförande vid ett maktskifte.

Under den senaste mandatperioden har hon lett Centerpartiet till vad som får betraktas som ett succéval med 20 procent av rösterna i regionvalet. Hon har varit affischnamnet, tagit debatterna och drivit politiken, som sig bör när man har fått förtroendet att toppa en partilista inför ett val.

Och det gav resultat. Elin Lemon fick flest personkryss av alla regionpolitiker, 1554 stycken.

Vad som har skett sedan dess är ett klassiskt exempel på glastak för kvinnor i maktposition. Och det är lika sorgligt att bevittna varje gång, oavsett politisk färg.

Via ett inlägg på Lemons facebooksida under måndagen stod det klart att hon petas från det stundande uppdraget som regionstyrelsens ordförande, som istället går till Eva Hellstrand (C).

Per Åsling (C), ordförande i nomineringskommittén, säger att de söker en laguppställning med kompletterande kompetenser och erfarenhet från utsatta situationer, givet regionens svåra ekonomiska läge.

Inget ont om Hellstrand, hon fyller säkerligen med råge den kompetenslista som nomineringskommittén efterfrågar. Det är inte där skon klämmer.

Det som klämmer är att en ung, framgångsrik politiker, som är omvittnat påläst och med skinn på näsan både i talarstolen och i intervjuer, som har lagt ner sin själ i arbetet som oppositionsråd och går hem i stugorna (och det vet vi alla inte är en självklarhet), plötsligt petas av de egna när grovjobbet väl är utfört.

Varken regionens ekonomi eller Lemons meriter var någon hemlighet när Lemon i november 2017 valdes till Centerpartiets toppkandidat för regionvalet. Tvärtom får man utgå från att Lemon valdes till partiets toppnamn just för att hon hade den kompetens och erfarenhet som krävdes av regionstyrelsens ordförande vid ett eventuellt maktskifte.

Men när valet var klart, maktskiftet i hamn och den nya blågröna ledningen framförhandlad - med Lemon i spetsen - då var hon plötsligt inte längre tillräckligt kompetent och erfaren att styra skutan.

Det ser inte snyggt ut. Det luktar gamla unkna partistrukturer och politisk kupp lång väg, långt ifrån den framåtanda Centerpartiet velat visa under valrörelsen.

Studier från Uppsala universitet visar hur kvinnor i politiken tidigt riskerar att slå i glastaket. När man tittat på hur länge kvinnor har varit i politiken när de blivit befordrade till högre positioner som kommunstyrelseordförande syns ett mönster där kvinnor behöver längre politisk erfarenhet och högre kvalifikationer än män för en befordran. "Det tyder på att det finns ett glastak, alltså att kvinnor har sämre möjligheter att få politisk makt trots samma nivå av meriter", säger Johanna Rickne, docent i nationalekonomi.

Lemon ersattes av en annan kvinna. Men hur kommer det sig att hennes erfarenhet och kompetens plötsligt nedvärderas precis innan hon ska kliva på regionens högsta maktposition? Hur många år i politiken krävs det för att visa sig värdig makten om man är ung kvinna? Och den avgörande frågan: hade en 35-årig man som lett ett parti till ett framgångsval, otvetydigt den som fått flest personkryss av väljarna, ansetts oerfaren eller lovande?

Sanningen är att glastaket för kvinnor är både lågt och hårt i svensk politik. Och de kvinnor som tar sig igenom det får ofta känna att det även är väldigt tunt. Det går lätt sönder när klackarna slår för hårt i golvet.