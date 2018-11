Lovisa Arvidsson om Black Friday: Inspirerande motstånd mot konsumtionshetsen

Black Friday-annonserna avlöser varandra. I tidningarna, som banners på olika hemsidor och i alla sociala medier-kanaler. Vi är enkla varelser, vi människor. Ska jag köpa en jacka vore det ju idiotiskt att inte slå till när det är 70 procents rea. Men att slå till på en jacka jag inte behöver, bara för att den är på rea, är ännu mer idiotiskt. Åtminstone sett till min privatekonomi. Men framför allt från ett klimatperspektiv.

Vi måste konsumera mindre, producera mindre och slänga mindre om vi vill göra jorden en verklig tjänst. Illusionen om en evig tillväxtspiral, baserad på ständigt ökad konsumtion och produktion, måste spräckas. Vårt klimat klarar inte en sådan ekonomisk modell, hur mycket välfärd den än finansierar.

Black Friday lanserades i Sverige så sent som 2013 men har redan hunnit bli en shoppinghögtid som kickstartar igång den ständigt ökande julhandeln. Den har dessutom redan hunnit utvecklas till en Black Weekend som knyter an med Cyber Monday. De butiker som vill slå på riktigt stort annonserar om "Black week". Som så många andra konsumtionshögtider är det en direktimport från USA.

Förra året handlade vi svenskar för 5,3 miljarder kronor, bara under Black Friday. Det är en ökning med 43 procent jämfört med året innan. Och då har vi som sagt inte ens börjat titta på siffrorna för julhandeln, som såklart även i år pekar mot ett rekordår. Något annat vore konstigt i tillväxtspiralens konsumtionshets, som närmast blivit en marknadsfundamentalistisk religion.

Intressant är därför att HUI Research, Handelns Utredningsinstitut, utnämner "den återvunna plagget" som årets julklapp. Vissa kallar det en skräll. Med tanke på att HUI:s utnämning av Årets julklapp tenderar att skicka konsumenterna i en viss riktning kan man ana en viss irritation inom handeln. Är det i second hand-butikerna kassarekordet ska slås i jul?

Föga troligt, men Årets julklapp fångar ändå upp en växande och högst välkommen trend: återbruk, återvinning och produktvård är ett högst konkret sätt att minska vårt fossila avtryck.

Friluftsbutiken Naturkompaniet bojkottar Black Friday och inför istället "Green Friday" där de hjälper konsumenter att laga och vårda sina friluftsskor. Initiativ som White Monday, en nätrörelse som infaller på måndagen innan Black Friday, uppmanar till att undvika konsumtion helt och hållet den dagen.

Även Designcentrum i Östersund hakar på Green Friday och inviger sin nya Bytesgarderob under fredagen. Där har man under veckan kunnat lämna in plagg i utbyte mot polletter som under fredagen kan bytas mot andra plagg i bytesgarderoben. Som ett slags klädesbibliotek. Det är ett roligt och högst politiskt initiativ av regionfinansierade Designcentrum för att skapa enkla vägar till en mer klimatsmart vardag för östersundsborna.

Ett annat sätt att se på Black Friday är att blicka mot dess brittiska namne. I Storbritannien refererar Black Friday till 1910 och dagen då 300 kvinnor, suffragetter, i en fredlig demonstration för kvinnors rösträtt marscherade mot parlamentet. Under de sex timmar som följde möttes de av brutalt polisvåld. Flera kvinnor rapporterade om sexuella övergrepp från polisen och manliga motdemonstranter, 115 kvinnor arresterades och två kvinnor dog. Regeringen och inrikesministern Winston Churchill gjorde sitt bästa för att sopa våldsamheterna under mattan.

Black Friday kom att ändra historien. Kvinnor tog plats i den offentliga politiska debatten på ett sätt de aldrig tidigare lyckats med i Storbritannien. Det dröjde visserligen ytterligare åtta år innan de första kvinnorna - de som var över 30 år och ägde eller hyrde en fastighet vars värde översteg 5 pund - fick rösträtt. Men Black Friday symboliserar fortfarande dagen då staten försökte krossa kvinnorörelsens kamp för rösträtt. Kvinnorna slogs ner men kampen fortsatte till dess att röstsedeln var deras.

Två radikalt olika Black Friday. En påhittad shoppinghögtid kan aldrig jämföras med en blodig kamp för rösträtt. Men kanske kan motrörelsen mot köphetsen vi ser i butikerna inspireras av suffragetternas enträgna kamp för en annan värld, även när det känns lönlöst.

Och kanske, kanske kan Årets julklapp vara en liten hjälp på vägen. Både för plånboken och klimatet.