Tord Andersson: Därför är Kindberg just nu en belastning för ÖFK

Det går bra för ÖFK just nu. På fotbollsplanen vill säga. Utanför fortsätter de sakta men säkert riva sitt starka varumärke. Med viss hjälp från media.

Meningen var att saken skulle vara avgjord vid det här laget, men rättegången mot Daniel Kindberg har skjutits upp på obestämd tid. Dödläget består.

Kindberg har byggt upp och drivit klubben i ensamt majestät. ÖFK är hans verk. Men just nu är han en belastning för klubben. Varje gång han dyker upp på tv-bilder från omklädningsrummet, spelargången eller läktaren flyttar han fokus till sig själv och de brott han är misstänkt för.

På sistone har han gett långa intervjuer i utvalda medier. Vissa uppgifter har han kunnat bemöta på ett trovärdigt sätt. Men frågetecknen har inte blivit färre.

Det kan verka logiskt att en person som säger sig vara oskyldig inte gömmer sig. Men det handlar inte om vanlig logik i det här fallet, utan om affärslogik. Varumärkesbyggande. I klartext: pengar och anseende.

Det är förvånande att affärsmannen Kindberg inte ser att han just nu har en skadlig inverkan på föreningen. Flera stora sponsorer funderar på om de vill förknippas med ÖFK längre. Engcon har redan hoppat av.

Officiellt har han tagit time out. Men att han fortfarande i högsta grad är involverad var tydligt på medlemsmötet i april när han tillsammans med spelare och ledare röstade fram valberedningens kandidat till ordförande.

Spelare kommer och går i modern fotboll. De är handelsvaror på en marknad. Inte sällan i händerna på giriga agenter. Men agerandet på ÖFK:s medlemsmöte gör att man kan misstänka spelarna för att gå i Kindbergs ledband. Sådant kan få supportrar och medlemmar att vända ryggen till klubben.

Många är besvikna idag, så pass att de har slutat gå på matcherna. Det är allvarligare än en hotande sponsorflykt. Om inte laget kan behålla sin hemmapublik är det kört.

Det är långt ifrån säkert att Kindberg döms i tingsrätten. Kan försvararen visa att ”luftfakturorna” avser jobb som verkligen har utförts kan åtalet falla. Men just nu spelar det mindre roll. Varumärken handlar om känslor. Det räcker med misstankar för att försämra klubbens anseende.

Den cyniska delen av fotbollspubliken (dit räknar jag mig själv) anar att fotbollen är full av svarta pengar, mutor, uppgjorda matcher och penningtvätt. Även vi blev glada när vi fick en lokal klubb som stod för schyssta värderingar och trivsam läktarkultur, men vi blev inte lika chockade som många andra över misstankarna om ekonomiska oegentligheter.

Läs även: AIK, Blåvitt och MFF har haft sina egna skandaler

Det som skiljer ÖFK från andra klubbar är att de har profilerat sig hårt på demokratiska värderingar samtidigt som medlemsdemokratin varit obefintlig.

Det har varit Kindberg som styrt. När han dessutom misstänks för brott uppstår ett glapp mellan ord och handling. Att säga en sak och göra något annat är det värsta man kan göra mot sitt varumärke. Kindbergs kaxiga attityd och klubbens höga moraliska svansföring har retat gallfeber på många.

Kanske finns det en övertygelse i föreningen om att ÖFK står och faller med Daniel Kindberg. Det är mycket möjligt att de har rätt. En förening som styrts så hårt av en enda person är sårbar.

Självklart kan han fortsätta om han blir friad i tingsrätten. Kanske till och med om han döms, men i så fall efter en längre karenstid.

Alldeles oavsett gör han bäst i att dra sig undan strålkastarljuset tills rättssaken är avgjord.

I Sverige är det praxis sedan länge att ledande personer tar time out om de anklagas för brott, för att inte skada det de företräder mer än nödvändigt. Gränsen brukar gå vid åtal. Är det grova brott kan det räcka med misstankar.

Att många nyckelpersoner ändå fortsätter utöva makt bakom kulisserna är ganska givet. Kindberg gör det däremot öppet.

Han skulle kunna välja att bara vara tillgänglig på telefonen när tränaren eller tekniske direktören ringer, men Daniel Kindberg tycks sakna förmåga att ligga lågt.

Att han söker upprättelse för felaktigheter i media är en annan sak. När han går till attack mot Uppdrag granskning liknar han en skadskjuten björn som slickat såren och tagit upp jakten på den som sköt. Man kan både gilla den egenskapen och tycka att den är dumdristig.

Det oroväckande är att det bara verkar finnas ja-sägare runt honom. Den nya styrelsen har i princip försäkrat om sitt kompromisslösa stöd i ett pressmeddelande där de lovar att ”vara den stöttning Daniel behöver för att ta sig igenom rättegången”.

Det är högst mänskligt att ställa upp för en vän i nöd. Men en styrelse ska se till föreningens bästa. Och det bästa vore att sätta Kindberg i frysboxen och se till att han inte syns offentligt i klubbsammanhang så länge rättsprocessen pågår. Det skulle samtidigt signalera att klubben kan stå på egna ben.

Antagligen tycker styrelsen att de lever upp till klubbens värderingar med det sätt de agerar, men budskapet de sänder är att deras viktigaste uppgift är att hjälpa en vän som råkat hamna i tråkigheter.

De är ”kompromisslöst förlåtande”, skriver de i sitt pressmeddelande. Det kan tolkas som ett stöd för uppfattningen att eventuella brott som begåtts vägs upp av allt det positiva som Kindberg har gjort för staden.

På ett psykologiskt plan går det att förstå. När Uppdrag granskning låter kameran svepa över rödsvarta läktare i slow motion är det som om de trampar på de känslor och upplevelser vi har haft på arenan. Det bilderna säger är ”dumma jävlar, så blåsta ni är”.

Då är det lätt att känna att det är vi mot världen.

Men när Kindberg säger i intervjuer att han har stöd från medlemmar och supportrar så har han bara delvis rätt. Genom agerandet på medlemsmötet skapade han en spricka i de egna leden.

Det är många som är besvikna idag. ÖFK representerade så mycket. De gav oss revansch för något som inte är lätt att sätta fingret på. Utanförskap kanske. Underskattning. Känslan av att inte synas och räknas. ”Nu jävlar fick de se!”.

Vi kan förnimma känslan på arenan fortfarande, men utanför är magin borta.

Laget som enade staden delar den nu i olika läger. Så borde det inte behöva vara, men avsaknaden av nyanser är typisk för vår tid. De som ifrågasätter Kindberg är illojala. De som tvivlar på Uppdrag granskning är hjärntvättade. Det är Bushdoktrinen i lokal tappning: ”You´re either with us or against us”.

Men vi är ganska många som inte är tvärsäkra. Det är inte så enkelt som att ett helt läns befolkning har drabbats av Stockholmssyndromet. Vi sväljer inte utan vidare Kindbergs förklaring till varför han först erkände och sedan nekade.

Men vi köper inte heller UG:s bild av en hel stad som blivit blåst av bedragare. Husen på den inköpta marken på Stadsdel Norr står ju där de står - och matchen på Emirates Stadium ägde faktiskt rum. Allt var verkligen inte en blåsning.

Vi förhåller oss därför skeptiska tills rättegången är avklarad.

Men som sagt, rättegången dröjer. En ansvarsfull styrelse bör förbereda sig för en framtid utan Kindberg. Förutsättningarna finns, sportsligt och ekonomiskt. I den internationella fotbollsvärlden är det ingen som bryr sig om Kindbergaffären. I England är ÖFK känt som laget som chockade Arsenal och driver plantskola för stagnerade fotbollstalanger från de brittiska öarna. Det går att bygga vidare på det.

Men Kindbergs drift att ta tjuren vid hornen kan i värsta fall provocera fotbollsförbundet att flytta ner laget i superettan.

Det finns två saker som kan ta bort strålkastarljuset från honom. Det ena är exceptionella framgångar för laget. Det andra är att han sväljer stoltheten och håller sig undan tills rättegången är över.

Gör han inte det bör en ansvarsfull styrelse se till att rädda det som räddas kan av föreningens trovärdighet. Hittills har de inte visat någon större integritet.

Det återstår att se vad nye ordföranden Bo Ottosson gör. Det kan visa sig vara han som har klubbens framtid i sina händer.