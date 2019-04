Lovisa Arvidsson: Rebecka Åhlunds bok sätter fingret på vår tids romantisering av alkohol

Hon stod i regnet utanför en sliten pub i London tillsammans med sin sponsor. Mitt emot låg en kyrka. Tidigare skulle det inte varit någon tvekan om vilken av byggnaderna hon skulle gått in i.

I källarlokalen under kyrkan skulle Rebecka Åhlund strax gå på sitt livs första AA-möte, eller Fight Club, som hon kallar det.

Det var dagen hon slutade dricka.

Rebecka Åhlunds bok Jag som var så rolig att dricka vin med startar där många biografier om missbruk slutar.

I dagboksform får läsaren följa med under hennes första år som nykter alkoholist. Men också återblickar till livet innan den där dagen utanför kyrkkällaren.

Det gör ont att läsa "Jag som var så rolig att dricka vin med". Smärtan i en människa som sakta men säkert vecklar ut de bitar av livet som alkoholen velat skrynkla ihop och kasta iväg.

Dagliga turer med tygpåse till matbutiken för att köpa vin. Olika butiker vid olika tider på dagen för att ingen skulle tänka att hon var något annat än en kvinna "som gillade ett gott vin", när hon i verkliga fallet var en fullfjädrad alkoholist. Andra turer till glasåtervinningen för att inte familjen skulle märka hur mycket hon drack. Tyg i botten av påsen för att det inte skulle skramla.

Gömda flaskor i garderoben. Barn som vädjar till henne att inte dricka vin, men om och om igen svika det löftet. Men att det också var den ena dotterns vädjan att inte dricka när pappan skulle iväg på jobbresa som fick henne att ta det avgörande steget.

Det gör ont att läsa Jag som var så rolig att dricka vin med. Smärtan i en människa som sakta men säkert vecklar ut de bitar av livet som alkoholen velat skrynkla ihop och kasta iväg. Gömma och glömma. Att vakna upp till sitt eget liv och börja ta del av det, utan att fly.

Samtidigt är det sällan jag har skrattat så mycket när jag läst om ett så tungt ämne som missbruk. Jag kan inte minnas att jag skrattat så mycket när jag läst någon bok på länge, över huvud taget.

Är det här en bokrecension eller en ledartext, kanske du frågar dig nu? Oroa dig inte, ledarsidan har inte bytt plats med kultursidorna. Men Rebecka Åhlunds bok lyckas med både humor och svärta att fånga in ett av våra stora samhällsproblem.

Men i boken vecklas det också ut en bild av ett barn som förlorar sin far till en lömsk sjukdom, som till slut ledde till hans självmord, och som inte får hjälp med att hantera sorgen.

En undersökning från 2008 visar att 20 procent av alla barn i Sverige växer upp med en förälder som har ett riskbruk av alkohol. En annan studie från 2014 undersökte föräldrar i missbruks- och beroendevård. Den kom fram till att 4-5 procent av alla barn under 18 år i Sverige har en förälder som sökt vård för sitt missbruk eller beroende. Och då räknas mörkertalet av barn som växer upp med föräldrar som missbrukar vara stort.

Rebecka Åhlund var själv en av dem. Ärvde hon sin fars alkoholism? Troligtvis. Men i boken vecklas det också ut en bild av ett barn som förlorar sin far till en lömsk sjukdom, som till slut ledde till hans självmord, och som inte får hjälp med att hantera sorgen. Det är en berättelse om ångest som kapslas in. Om hur ångesten också kom krypande under åren som småbarnsförälder, att det blev övermäktigt att leva upp till kraven som en bra mamma. Livet blev lättare med alkohol och alkoholen var effektiv för att hjälpa henne stävja oron för att något skulle hända hennes döttrar.

Alkohol som finns där som en vän att hålla i handen genom livet. Genom sorger och oro, glädjeyra och uttråkning. Ända tills den inte fungerar alls, utan bara ställer till det.

Rebecka Åhlund sätter fingret på ett samhälle som romantiserar alkohol, som sällan problematiserar alkoholen som den där extra vännen att hålla i handen genom livet. Bokstavligen.

Boken om Rebecka Åhlunds första år som nykter alkoholist utspelar sig i London, där alkohol finns tillgängligt i varje mataffär och kvartersbutik de flesta av dygnets vakna timmar.

Sällan har jag varit så övertygad om att Systembolaget fyller en extremt viktig roll i samhället, som efter att läst ut Jag som var så rolig att dricka vin med.