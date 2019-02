Lovisa Arvidsson: Ragundas socialförvaltning har något att lära andra kommuner

Ragunda kommun har lyckats få ner sina kostnader för hyrsocionomer från sex miljoner kronor 2016, till noll kronor idag.

Idag finns bara fast anställd personal.

Det är en fantastisk utveckling som gör enormt stor skillnad för ekonomin i en kommun som Ragunda.

För bara några år sedan var utvecklingen den motsatta. Det har varit svårt att rekrytera socionomer, konkurrensen har varit stor och sedan flyktingkrisen har en marknad med bemanningsföretag för socionomer vuxit sig stor.

Men fenomenet med skenande kostnader för stafettsocionomer är däremot inget unikt för Ragunda.

Förra året använde sig fem av länets åtta kommuner av stafettsocionomer, visar en enkät gjord av SVT Nyheter Jämtland.

I en rapport från fackförbundet Vision som släpptes i höstas framgår att över hälften av landets socialchefer haft svårigheter att rekrytera personal. Det var fler än året innan.

Uppgifterna backas upp av Arbetsförmedlingen vars prognos säger att det kommer att råda stor brist på socionomer de kommande fem åren.

För att klara personalförsörjningen har allt fler socialchefer tvingats hyra in stafettsocionomer, något som kan bli upp till det fyra gånger så dyrt för kommunen.

Men utöver kreativa chefer inom socialförvaltningen, vad krävs för att lyckas rekrytera - och behålla - utbildade socionomer?Det är knäckfrågan. För problemet är inte att det utbildas för få socionomer. Socionomprogrammen har i regel högt söktryck.

Ragunda har vänt trenden genom att anställa andra personer med högskoleutbildning från kommunen, som sedan har vidareutbildats. Det är inte alla jobb inom IFO, individ och familjeomsorg, som kräver socionomutbildning, utan enbart de som arbetar med barn och unga, förklarar Elisabeth Carlander-Blom, förvaltningschef för Stöd och omsorg för SVT.

Med den här metoden, och genom att ha lyckats rekrytera utbildade socionomer, finns det inte längre något behov av inhyrda socionomer. Även Krokom och Östersund slapp förra året hyra in socionomer.

Användningen av inhyrda socionomer kulminerade under 2016 och 2017, till stor del som ett resultat av de stora migrationsströmmarna till Sverige under 2015. Då låg också personalomsättningen för socialsekreterare på 30-34 procent per år, enligt uppgifter från SCB.

Akademikerförbundet SSR förklarar en stor del av problemet är en för platt lönestruktur. Ett av få sätt att få upp lönen är att byta jobb eller att gå över till ett bemanningsföretag.

Lönerna inom yrkeskåren har också drivits upp under de senaste fem åren med hela 19,5 procent.

Ingen kommun vill lägga sin verksamhet i händerna på inhyrd personal utan kontinuitet. Men det krävs att kommunerna blir den typ av arbetsgivare som utbildade socionomer vill arbeta för.

Ragunda kommun har agerat föredömligt och fantastiskt nog kunnat bemanna alla tjänster på Socialförvaltningen. Det krävdes både kreativa lösningar och att man erbjöd utbildade socionomer något högre lön.

Den resan är det många kommuner i landet som behöver göra.