Lovisa Arvidsson: Ödesveckan för Brexit har startat - styr parlamentet mot en krasch även i kvällens omröstning?

Östersundsbaserade företaget Woolpower vill finnas på marknader där det är rått och kallt och mycket folk. Det säger Pål Dufva, försäljningschef på Woolpower, till LT i ett samtal om Brexit.

För den som någon gång sovit i ett dragit, oisolerat stenhus med enkelglasade fönster, där värmen sätts på och av flera gånger per dygn - som majoriteten hus i Storbritannien med andra ord - ter sig Storbritannien som en idealmarknad för ett företag som Woolpower.

Förutom det där med Brexit då. Ovissheten kring britternas utträde ur EU ställer till det för miljoner företag i EU just nu.

Förra året uppgick Sveriges varuexport till Storbritannien till 82 miljarder kronor. I Jämtlands län rör det sig i första hand om skogsindustrin.

Det enda vi vet är att de företag som handlar med Storbritannien kommer stå avtalslösa om inget avtal kommer till stånd den här veckan. Ödesveckan för Brexit.

Ska Storbritannien lämna EU den 29 mars utan avtal? Endast ett dysfunktionellt parlament med självskadebeteende svarar ja på den frågan.

Ikväll, tisdag klockan 20.00 svensk tid, tas det avgörande beslutet i det brittiska parlamentet. Då ska parlamentet återigen rösta om skilsmässoavtalet med EU, sedan det första röstades ned med en förkrossande majoritet i januari.

Men den här gången har May med sig juridiskt bindande förändringar som garanterar att reservplanen för den irländska gränsfrågan, backstop, inte blir permanent. Den nya överenskommelsen nåddes sent i måndags kväll i Strasbourg mellan May och EU.

Kanske kan det blidka det irländska unionistpartiet DUP? DUP befarar att backstop-lösningen, som innebär att Nordirland stannar kvar i delar av EU:s inre marknad, blir en permanent del av Brexit. Därmed riskerar man att reservplanen blir ett första politiskt steg som särskiljer Nordirland från övriga Storbritannien.

Och det DUP säger lyssnar de konservativa parlamentsledamöterna på.

Nu laddas det om i parlamentet. Samma frågeställning - ska parlamentet godkänna Mays brexitavtal med EU, eller inte?

Röstas det ner blir det en ny omröstning på onsdag med frågeställningen: Ska Storbritannien lämna EU den 29 mars utan avtal?

Endast ett dysfunktionellt parlament med självskadebeteende svarar ja på den frågan. De ekonomiska konsekvenserna för både Storbritannien och i EU:s medlemsländer som handlar med Storbritannien blir enorma.

Blir det ett nej även där genomförs en tredje omröstning på torsdag där parlamentsledamöterna får ta ställning till om man ska senarelägga Brexit.

Men det handlar max om någon månad eller två. Man skjuter i så fall bara upp den oundvikliga insikten: Britterna har ingen aning om hur det här ska gå till.