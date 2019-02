Lina Norberg Juuso: Tips för miljökämpar när ekorrhjulet skärskådas

Läste Jag lämnar ekorrhjulet: ett liv utan lönearbete av Åsa Axelsson, 48 år. Hon har förekommit flitigt i medierna den sista tiden. Åsa Axelsson gjorde nämligen det många av oss har drömt om, eller drömmer om – nämligen säga hej och adjöss till jobbet. Hon arbetade som lärare och det i kombination med fyra barn i hemmet gjorde att hon inte orkade längre. Hon levde i en känsla av att ständigt vara jagad (fullt förståeligt). Åsa Axelsson blev utmattad och livet fick en drastisk vändning: hon slutade på sitt lärarjobb.

Vägen mot friskhet blev för hennes del att inte lönearbeta. För att det skulle vara möjligt krävdes att hon och hela hennes familj radikalt ändrade livsstil. Det medförde – enligt hennes egen uträkning - att familjen sparade in 333 333 kronor. Hur är det ens möjligt? Att först inte jobba, och sedan att ”spara” så mycket pengar?

Ja, ett svar på den frågan är naturligtvis att Axelsson inte är ensamstående, utan istället lever med en man. Att hoppa av det vi benämner som ekorrhjulet är bara möjligt om det finns en plan B – ett säkerhetsnät, att pengar kommer in på något sätt. Åsa Linderborg skrev på Aftonbladet Kultur att Åsa Axelssons projekt bara är förunnat medelklassen (och så klart överklassen där kapital är en icke-fråga). Intressant är att Åsa Linderborg även kopplade ihop Axelssons projekt med vithetsnormen. För hur skulle Axelssons hemmafruprojekt slagit ut om hon inte varit vit medelklass, utan istället en invandrarkvinna från Somalia? Då hade inte ekorrhjulsavhoppandet framställs som något positivt – utan istället ses med helt andra glasögon.

Så: Åsa Axelsson kunde hoppa av jobbet för att hon hade en partner som istället drog in stålar. Fine. Men sen då? Hur kan hon samtidigt deklarera att familjen sparat in 333 333 kronor? I Jag lämnar ekorrhjulet: ett liv utan lönearbete framstår hon som en enveten, noggrann och ja, näst intill nitisk, pengadetektiv. Hon skärskådar familjens livsstil och vanor och frågar sig hur mycket det kostar i kronor och ställer det mot sin lärarlön. Det är få saker som hon anser sig vara värdefullt på riktigt. Att minska ner på barnens mjölkdrickande innebär att familjens matbudget sänks och det betyder att mindre pengar måste in i hushållet: Det vill säga, hon kan vara hemma mer.

Allt gås igenom. Temperaturen inomhus sänks, duschtider klockas, hon bakar bröd och plockar bär. Börjar odla för att i princip bli självförsörjande på grönt under sommarhalvåret. Hon slutar gå till frisören och barnen får ärva kläder av varandra. Alla luncher hemma under lediga dagar består av gröt, mycket billigare än lagad mat. Semestern spenderas hemma. Jag undrar hur det kommer sig att barnen inte protesterar? Gör revolt? För deras liv påverkas naturligtvis av omställningen. Deras fritidsaktiviteter nagelfars och det som inte är ”värt” något dras det ner på. Svaret finns mellan raderna: livstempot i hela familjen sänks. Tid finns för samtal och reflektion. Jag tror det är det som lockar i Åsa Axelssons berättelse. Det finns en längtan efter gemenskap och det är svårt att få till nära relationer när tiden är en fiende.

Precis som Åsa Linderborg blir jag dock också provocerad av hemmafruprojektet. För att vår välfärd ska upprätthållas, att sjuka ska få vård, äldre få mat och elever få undervisning krävs att folk jobbar. Vi bär samhället tillsammans. Dock tänker jag också: Det Åsa Axelsson har gjort, måste vi alla göra i någon mån. Inte sluta jobba – men syna vår konsumtion i sömmarna och med brutal ärlighet. Inte nödvändigtvis för att spara pengar, inte nödvändigtvis för att minska stressen, men för att minska vår påverkan på klimatet. Så vill en bli en miljökämpe finns det gott om bra tips i Axelssons bok.

Lina Norberg Juuso, S-krönikör och lärare