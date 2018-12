Lina Norberg Juuso: Maktspel för öppen ridå

Dokusåpor behövs inte längre. Det utspelar sig rafflande maktspel, brustna relationer och bisarra vändningar dagligen i nyhetsrapporteringen och på sociala medier.

Två saker har varit extra intressanta att snacka om kring fikaborden den här veckan: regeringsbildningen och Svenska akademien. Och just ja: Alliansen som imploderar.

Vad gäller regeringsbildningen och (fd) Alliansen: Visserligen verkar det finns en viss trötthet under kaffebordsdiskussionerna kring att politikerna fortfarande inte har löst regeringsfrågan. Det är snart jul. Men det kommer ändå hela tiden nya faktorer som ändå ger vitala diskussioner. Som Centerledarens tuffa krav för att släppa fram socialdemokraternas Stefan Löfven.

Även Liberalerna har ju författat ett önskebrev – men inte fått lika stort medialt utrymme. Det har varit Annie Lööf som kamerorna smattrat mot. Partiet klarar sig också bäst i SCB-mätningen i jämförelse med sina (forna?) alliansvänner.

Liberalerna i sin tur tappar förtroende i mätningen. Jag undrar om inte Birgitta Ohlsson i smyg faktiskt är lite skadeglad? Hon var ju redo att axla partiledarskapet, men fick inte stöd och lämnade scenen. Hur länge ska partiet vara nöjd med Björklund som ledare?

Alla partier strävar efter makt, eftersom att makt ger utrymme att genomföra förändringar. Men Liberalerna under Björklunds rattande har inte tilltalat väljarna och i den senaste mätningen ligger de farligt nära den magiska fyra procent spärren.

Om det sett annorlunda ut med Ohlsson som ledare går inte att veta, bara spekulera kring. Nu tror jag inte att Birgitta Ohlsson är ute ur bilden för all framtid – det finns all möjlighet att göra come back. För Liberalernas skull vore det bra med mottot: Ju tidigare desto bättre. Nya krafter behövs.

Annie Lööf blev naturligtvis glad över SCB:s opinionsmätning. Men hon är förmodligen så luttrad så att hon är medveten om att det kan vända snabbt. Röstar Centern nej till Stefan Löfven som statsminister tror jag faktiskt att folk kommer att börja ifrågasätta henne på samma sätt som Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt gör. Det är helt enkelt inte trovärdigt att säga nej, nej och nej.

Allians”vännerna” inom Moderaterna och Kristdemokraterna får en anta ha mycket frostig inställning till Centern, liksom Liberalerna. Det vi ser i och med Alliansens borttvinande är att den politiska arenan än en gång håller på att möbleras om – och det kommer innebära vinnare och förlorare.

Alla partistrateger försöker naturligtvis analysera all fakta för att försöka positionera sig så bra som möjligt. Personligen tror jag att nej, nej, nej- strategin inte är hållbar i längden. Det blir att frånsäga sig att ta ansvar – fast man gått till val på att göra just det – vara villig att ta ansvar.

Och så Svenska Akademin då? Precis som Lovisa Andersson har påpekat på ledarplats (och jag själv i en annan krönika) så är det en patriarkal struktur som får kvinnor att antingen själv lämna, eller bli bortröstade, som Sara Danius.

Som åskådare är det faktiskt oerhört märkligt hur krisen bara fortgår och det går att konstatera att ledamoten Horace Engdahl är en av dem som hela tiden matar kriselden med vedträn. Vad har han för agenda? Själv hävdar han att han vill försvara Svenska Akademien, men han uppträder precis tvärt om.

Svenska Akademien som vi känner den idag kan snart vara dags att begrava och de kan faktiskt inte skylla på någon annan än dem själva. Till veckan kan vi fortsätta följa regeringsbildningen, Alliansens kris och Svenska Akademiens haveri.

Och som vanligt: Nya omständigheter kommer att tillkomma, men jag vågar mig inte på några gissningar om vad.

Lina Norberg Juuso