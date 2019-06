Lina Norberg Juuso: Därför behövs varenda Pridefestival

För Göteborgaren och arbetaren Glenn var förmodligen industrisemestern i juli ingen höjdpunkt. Jag tänker på det när juli börjar skymta. Glenns nätverk var – som jag förstått det – tämligen begränsat innan hans första Thailandsresa. Kanske satt han i sin varma spartanska lägenhet, tog en folköl och längtade ut. Framförallt längtande han gissningsvis efter att ta barnen till lekparken och ge dem rejält med skjuts i gungan. Högt! Och sedan en mjukglass efteråt. Titta på fåglar och få grus innanför Foppatofflorna.

Ett av Glenns problem är att han inte vill acceptera och se verkligheten som den är.

Men just det var förstås stört omöjligt eftersom att Glenn var en av de ofrivilligt barnlösa. Jag känner inte Glenn i verkligheten. Han är en av karaktärerna som tittarna får följa i den fina SVT-dramaserien 30 grader i februari som går att se i repris på SVT Play. Glenn har precis som de andra svenskarna i serien drömmar om ett nytt liv, han har ett mål. Glenn vill ha barn, men i Sverige har han inte funnit kärleken. Så han åker till Thailand efter att ha knutit kontakt med en kvinna via ett datingprogram. Det går åt helvete, för att skriva ren svenska. I alla fall inledningsvis.

Ett av Glenns problem är att han inte vill acceptera och se verkligheten som den är. Han är fast i sin egen föreställning kring hur ett liv ska levas. En föreställning som naturligtvis är en produkt av samhällets övergripande syn på hur en familj ”ska” och ”bör” se ut. En berättelse som människan serveras från späd ålder och som sedan förstärks och förstärks och förstärks. Flicka möter pojke, tycke uppstår, äktenskap inleds och sedan kommer barnen. En familj i Glenns värld är mamma- pappa- barn. Hans barnlängtan finns inom den ramen. Så när kärleken Oh tar plats i hans hjärta- och kärleken är besvarad - blir det inte bara en färgsprakande konfettiupplevelse. För Oh är en kvinna, född i en manskropp och är vad som i Thailand kallas för ”ladyboy”.

Oh har bröst och manligt könsorgan och har inga bekymmer med det. Däremot skapas det problem eftersom att omvärlden tar sig rätten att bry sig om och lägga sig i Ohs könsidentitet och kropp. På så vis blir det ett problem för Oh – och senare även för Glenn.

I Thailand – när Glenn inte är i sin hemmamiljö – kan han efter prövningar begrava sina fördomar kring ”ladyboys” och älska Oh för den hon är. Dock blir det svårare när paret flyttar till Sverige för att försöka bli föräldrar via adoption. Glenn har inte själv förmågan och styrkan och saknar stödet från anhöriga, att stå för sin kärleksrelation, att stå för Oh. Glenn är helt enkelt livrädd för att uppfattas som homosexuell. Bög är ett skällsord i hans värld. Det är en produkt av de värderingar han har serverats under hela sin livstid.

Istället för att berätta om hur det är – att han och Oh älskar varandra och att Oh föddes som man – försöker han leva i en låtsasvärld. Ljuga om ett liv där Ohs hela identitet inte får plats. Ett agerande som naturligtvis skapar ångest, konflikter och framförallt sårar Oh. Det smalnar också av Glenns tankevärld och riskerar således att söndra hans livslängtan. Glenns barnlängtan är intensiv och djupt existentiell. Som tittare önskar en verkligen att han ska få möjligheten att fostra ett barn. Dock ser det inledningsvis dystert ut just för att Glenn är fast i tankevärlden kring hur ”riktiga” relationer ska ser ut och hans intensiva rädsla att gå utanför den heterosexuella normen. Han vägrar helt enkelt att acceptera verkligheten som den är och försöker förändra det som inte går att förändra. Med det förhållningssättet ser hans barnlängtan ut att gå om intet. Och inte bara det – hans relation med Oh tar stryk.

Andras fördomar skapar problem åt Glenn och Oh. De måste hantera andras nedvärderade åsikter kring deras familj.

Nu när juli knackar på tänker jag på Glenn. Kanske satt han där i sin lägenhet för några år sedan - ensam och sorgsen med drömmar i själen. Nu tror jag dock att det är helt annorlunda. Jag vet inte vart han är nu. Men jag gissar – och tror – att han kommer att ha en härlig julimånad. I kärlek och gemenskap. För Glenn vågade till sist se situationen som den var – omfamna den – och skapa sig en vardag kring de förutsättningarna som fanns. Jag tror verkligen inte att hans liv är problemfritt – för andra människors fördomar kring hur relationer ska se ut kommer att påverka honom och Oh negativt. Andras fördomar skapar problem åt Glenn och Oh. De måste hantera andras nedvärderade åsikter kring deras familj.

Visst är det orättvist? Och visst går det att förändra.

Lina Norberg Juuso