Schackrutan: Carlsen i ny superturnering

Tolv man möts nu, alla mot alla, och världsettan Carlsens 11 motståndare är, med placering på världsrankningen: Caruana (2), Liren (3), Giri (4), Nepomanitjij (5), Vachier-Lagrave (6), Mamedayarov (8), Anand (9), So (11), Aronian (12), Nakamura (15) och Karjakin (17). Betänketiden är 130 minuter per spelare, och 30 sekunder i tillägg per drag.

Damernas VM-kandidatturnering har spelats i ryska Kazan, cirka 75 mil öster om Moskva. Spelformen är densamma som för herrar, 8 spelare dubbelrondigt. Världsettan Hou Yifan, Kina, avstod nu sin plats då hon satsar på studier i Oxford. Yifan ersattes av 20-åriga ryskan Alexandra Goryjatkina och hon tackade genom att vinna turneringen med hela 1,5 poängs marginal! Resultat: 1) Alexandra Goryjatjkina 9,5, 2) Anna Muzytjuk 8, 3-4) Jekaterina Lagno och Tan Zhongyi 7, 5-6) Nana Dzagnidze och Maria Muzytjuk 6,5, 7) Alexandra Kosteniuk 6, 8) Valentina Gunina 5,5 poäng.

Goryjatjkina klättrade från åttonde till tredje plats på världsrankningen och får nu i höst spela VM-final mot regerande världsmästarinnan Ju Wenjun, Kina, som ligger tvåa på rankningen.

Nordiska mästerskapen pågår i norska Sarpsborg och efter 7 av 9 ronder leder GM Frode Urkedal på 6,5 poäng. I åttonde ronden möter Urkedal IM Jonathan Westerberg, Sverige, (5,5) som har viss chans att ta sin tredje och sista GM-inteckning och därmed bli Sveriges 26:e stormästare. Westerberg har tidigare i turneringen klarat remi mot stormästarna Jon Ludvig Hammer och Helgi Gretarsson.

Veckans uppgift utgörs av partislutet Kostro-Witkowski, polska mästerskapet, 1968. Vit gör matt i två drag.

Bo Wik

