Jamskan och barnen i fokus på Offerdals hembygdsgård

Vårens ankomst firades traditionsenligt på Offerdals hembygdsgård på valborgsmässoafton.

Som vanligt när Offerdals hembygdsförening arrangerar stod barnen i fokus. Alla som gick tipsrundan med pedagogiska frågor fick pris. Bland alla deltagarna lottades dessutom tre insektshotell ut. Det fanns också hinderbana och leksaker från förr.

För första gången på många år blev det körsång. Svenska kyrkans kantor Brent Johnson ledde en blandad kör, kallad Pop Up-kören, en studiecirkel som i NBV:s regi under våren övat in några av de mest älskade vårsångerna. En av dessa var Vårvindar friska med två verser på jamska med Erik ”n Äcke” Olssons text Vårkvitter, med inledningen ”Solstrålan glitter, småfauglan kvitter, nu er e vår, ja nu er e vår…”

Årets vårtalare var Manne Ring. Talet som var ett riktigt brandtal för offerdalsmålet hölls givetvis på just offerdalsmål. Jamskan har en äldre och mer avancerad grammatik än svenskan. I Jämtland används dagligen den uråldriga dativformen: ”Mæ går på veia, fast de hät vän. Å mæ e i stugun, fast de hät stugu, å du ærbä på slakterin, fast de hät slakterie. Så de e 6000 år gamalt e mönster som mæ ske væ stohlt förfedran ha spärdd at oss. Så de finns tvo, å stönom ändån flär, forma för all orlom som svenska bære ha ä form för. Å då går e væ mär eksakt än du kan væ på svenska.”

Om man talar jamska med barnen under de första åren, är det inte så farligt om de lägger bort jamskan i skolåldern. De har ändå kvar det gamla mönstret som en rikedom inom sig och kan ta fram det om de vill senare.

Camilla Olofsson