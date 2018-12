Föreningsliv: Svensk flyghistorisk förening J/H

Till vårt sista möte för året var Gunnar Ståhl inbjuden för att berätta om ”Flygplan Draken i Österrike”.

1985 köpte Österrike 24 stycken J 35D. Dessa hade använts under flera år i Sverige, bland annat vid F4 på Frösön. Alla flygplan genomgick en omfattande översyn och modernisering före leverans. I avtalet ingick även utbildning av österrikiska piloter. Detta uppdrag gick till F 10 i Ängelholm där Gunnar då var flottiljchef.

Gunnar inledde med att erinra om att Sverige har haft flygmilitära affärer med Österrike ända sedan 1919 då vi köpte två Phönix, Dront. Österrikarna har sedan köpt Saabflygplanen Saab Safir, Flygande Tunnan och SK 60. Politiskt beslut fattades efter en långdragen inhemsk debatt att modernisera luftstridskrafterna och inköpa Draken.

Inför planerad utbildning i Ängelholm gjorde en tremannadelegation, med Gunnar i spetsen, en resa till Österrike. Man besökte staber och flygförband. De tre svenska piloterna blev mycket väl mottagna och fick flyga med österrikiska kollegor i olika flygplanstyper under varierande förhållanden. Man var imponerad över deras skicklighet.

Under åren 1985 till 1995 utbildades sedan 34 österrikiska piloter vid F10 Ängelholm. Den första gruppen på tre flygförare, som fick utbildning som instruktörer, bodde i Sverige under cirka två år. De hann lära sig lite svenska och deras barn gick i svenska skolor. Den svenska traditionen att under högtidliga, skojfriska och kamratliga former dubbas till ”Drakriddare” efter första ensamflygningen fördes vidare. Många fick personliga vänner.

Draken var i tjänst i Österrike 1987 till 2005. Flygplanets betydelse för de österrikiska flygstridskrafterna är oomstridd. Med Draken kunde man som ett litet neutralt land i hjärtat av Europa trovärdigt hävda suveränitet i luftrummet.

Efter föredraget hade vi en traditionsenlig tävling i att identifiera 24 gamla flygplan. Tävlingen leddes av Thomas Welander och vanns av Henrik O Barkman. Som vanligt så här i december avslutade vi med julbord.

Bengt Landervik