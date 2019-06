Föreningsliv: SPF Seniorerna Östersund

Drygt 60 medlemmar hade mött upp vid kören på Stortorget då SPF Seniorerna Östersund bjöd in till stadsvandring med Jim Hedlund som guide. Jim berättade om händelseutvecklingen från då Östersund blev stad 1786 i konkurrens med bland annat Huså by och många händelser under 1800-talet.

Det var många intressanta personer och foton som Jim hade med i sin genomgång och då inte minst Samuel Perman som haft en stor roll i Östersund. Gruppen tittade på många gamla byggnader och fick höra historier om vad som förekommit under gamla tider.

Efter den nära 90 minuter långa stadsvandringen avslutades dagen med fika i Badhusparkens café - dagen till ära bjöd SPF på fikat!

Under sommaren blir det resa till Hotingstravet den 12 juli i samarbete med Östersundstravet och Ångermanlands gille, Tisdagsdax på Jamtli den 23 juli då SPF-föreningarna inom Östersunds kommun har ansvaret - underhållningen på logen svarar Trebadurerna för.

Höstens första aktivitet blir traditionsenligt surströmmingslunch på Gamla teaterns uteservering den 19 augusti tillsammans med SPF Seniorerna Frösön - Lars Håkans svarar för underhållningen.

Per Söderberg