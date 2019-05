Föreningsliv: Rädda Barnen

Rädda Barnen bildades i London vid en sammankomst i Albert Hall den 19 maj 1919. Svenska Rädda Barnen bildades i Stockholm på dagen sex månader senare av bland andra Ellen Palmstierna, Gerda Marcus och Elin Wägner.

Rädda Barnen är idag en folkrörelse med 67 000 medlemmar spridda över hela Sverige. 100-årsjubileet uppmärksammades under helgen 18–19 maj då Rädda Barnens lokalförening i Östersund anordnade bokbord, tipsrunda och ballongutdelning till alla barn på Stortorget. Uppslutningen var tidvis god i det somriga vädret.

Rädda Barnen i Hammerdal bjöd in till en mycket trevlig sammankomst på Medborgarhuset under söndagseftermiddagen den 19 maj. Anita Lövgren, lokalföreningens ordförande, hälsade välkommen. Per Hedman från Rädda Barnens riksstyrelse gav en tillbakablick på de gångna 100 åren och över de stora utmaningar som väntar framgent. Ingrid Kallberg, tidigare ordförande i såväl lokalförening som distrikt, berättade om viktiga och banbrytande insatser från lokalföreningen i Hammerdal, bland annat i Palestina.

Stefan Lundin, från Hammerdal, underhöll och lockade till många skratt med sina dikter på jamska ur sin bok ”Je vaks opp på Kvarnbränna”. Jämtbälgen, för dagen med 12 musikanter, gjorde 100-årsdagen till ett varmt och trivsamt möte med sin blandning av skratt och allvar . Och ett mycket gott hembakat fikabord.

Monika och Per Hedman