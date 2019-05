Föreningsliv: Neuro Jämtland/Härjedalen

Den 11 maj promenerade och rullade vi för att öka medvetenheten om neurologiska sjukdomar. Intäkterna från promenaden gick till forskning och rehabilitering.

Vi startade på Prästgatan 58 och gick eller rullade sedan Tullgatan, Köpmangatan och Samuel Permans gata fram till målet i Badhusparken. Sträckan är cirka 1 km. Vid målgång bjöds hela gänget på kaffe och glass.

Över en halv miljoner människor i Sverige lever med en neurologisk sjukdom.

Första Neuropromenaden genomfördes den 9 maj 2015 i Göteborg med över 120 deltagare och över 12 000 kronor samlades in. Sedan dess anordnas även en samtidig Neuropromenad i Stockholm, Malmö och Visby. Sedan starten år 2015, har vi samlat in 155 802 kronor.

Neuropromenaden är inspirerad av MS-promenaden som är en etablerad välgörenhet över hela Kanada. Promenaden började 1991 och samlar numera in miljontals dollar per år. De pengar som samlas in avsätts till fonder för viktig forskning och tjänster till 55 000-75 000 kanadensare som lever med MS. MS-promenaden är en av de största insamlingarna i Kanada, med över 60 000 deltagare och volontärer i mer än 160 städer över hela Kanada.

Vi började utifrån detta koncept, men tyckte att det finns så många fler människor som lever med andra neurologiska sjukdomar. Människor med dessa sjukdomar behöver också få erkännande och hjälp. Denna promenad skulle inte bara föra MS till allmänhetens ögon, utan alla neurologiska sjukdomar som människor har är i lika stort behov av insamlingar och samhällsstöd som MS är.