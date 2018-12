Föreningsliv: Föreningen pensionerade flygvapenbesättningar

Vår informella förening består av ärrade flygförare och navigatörer, alla med erfarenheter från olika perioder av kalla kriget från omkring 1946 till 1989. Som slutpunkter för denna konflikt nämns ofta Berlinmurens fall 1989 och återförenandet av Tyskland 1990 samt Sovjetunionens sammanbrott 1991.

Flygvapnets övningsverksamhet bedrevs under denna tid genom synnerligen realistiska övningar. Jaktstrider, vingmålsskjutning, bombfällning, akanskjutning, lågflygning, ofta under dåliga väderförhållanden, i stora förband och i mörker. Som exempel kan nämnas flygvapenövningen 1963, då sex besättningsmedlemmar omkom inom en veckas tid. Två av mötesdeltagarna erinrade om att tre av deras sju kurskamrater vid F4 omkom under utbildning på J 29 Flygande Tunnan 1964. Alla har vi erfarenheter av omkomna kollegor och kamrater. Vår haveristatistik var hög. Västvärldens länder hade dock liknande statistik.

Vi brukar samlas för lunch sista torsdagen i månaden. Sammankallande är Carl-Göran Palmqvist, Offerdal. Denna gång gästades vi av Alf Ingesson Thoor, Karlsborg och Göran Jacobsson, Kristinehamn. Alf har en bakgrund som flygförare i flygvapnet, flygpsykolog och författare. Göran har skrivit två böcker om fältflygare i flygvapnet. Alf och Göran samlar underlag till en faktabaserad bok om Flygvapenhaverier under åren 1946 till 1990. De har studerat samtliga haverirapporter med mera under denna tidsperiod. Under vissa år omkom fler än tjugo besättningsmedlemmar. Alf och Göran har åkt runt till nedlagda flottiljer och samlat underlag. De har gjort ett stort antal intervjuer.

Vid dagens träff på Frösön ville de ha exempel på åtgärder som har lett till förbättrad haveristatistik. De närvarande, ett fyrtiotal med bakgrund i olika befattningar, nämnde ett stort antal förbättringar. Bland annat infördes ett system med ”driftstörningsanmälningar” där man kunde rapportera egna felgrepp, felaktiga beslut etcetera, som kunnat leda till haveri. Tidigare kunde en pilot bötfällas som orsakat skada eller haveri. Vidare togs fältflygarkategorin bort, alla blev officerare och blev delaktiga i ledning av flygtjänst.

Utbildning av personal i flygtjänstledande befattningar har förbättrats avsevärt. En deltagare hade erfarenhet från flygning vid många olika divisioner i landet. Han hade noterat att kvaliteten på ledningsfunktionen varierade. En deltagare påpekade att kritik ofta koncentrerades på människan i flygsystemet och mindre på tekniska faktorer vid inträffade haverier.

Alf nämnde att ett test vid antagning av piloter som avsåg ”försvarsmekanism” har i efterhand visat sig vara kontraproduktivt. Göran påpekade att statistik visar att minst två tredjedelar av haverier med omkomna har inträffat under formella övningar. Vidare att vi i vårt krympta Flygvapen av i dag har en utmärkt bra statistik. Tills vidare har ingen omkommit i haveri inom landet med JAS 39 sedan den första flygningen 1988. Flygtidsuttaget är nu en tiondel av 1960-talets. Vi hade då sexton flottiljer. Nu har vi tre.

Bengt Landervik