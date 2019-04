Föreningsliv: Föreningen Fröå gruva

Intresset för Fröå gruvas område och dess restaurang ökar hela tiden. Björnen-områdets bäddar byggs ut med en rasande fart. Även skidspåren blir allt bättre och är oftast pistade och spårdragna. Cykelleder håller på att byggas ut. De anpassas med plank över myrarna. Vandringslederna blir alltfler. Kultur och friluftsliv blandas.

Var det rätt att satsa på detta förfallna och igenväxta gruvområde? Den dåvarande Åre kommun, som innefattade enbart Åre socken, började på 1960-talet att göra några trevande försök för att se om intresse för den gamla gruvbyn fanns. En ladugård reparerades och många av husen fanns kvar. Kulturen från 150-årig gruvdrift med början 1745 ville man bevara. Släktskap med de människor som arbetat och bott där fanns hos många. De bodde både i byarna i närheten och spridda i Sverige samt utomlands, till exempel i Norge och USA.

Åreprojektet 1971 gjorde att Fröå dokumenterades och bedömdes av Jämtlands läns museum och den gamla Åre kommun som till storleken var lika med Åre socken. 1974 ordnade politikerna så att ett 100 hektar stort område med torpen och inägorna, köptes av Åre kommun. Det har vi stor glädje av idag! Även kulturen och en väg förbi Fröå fanns med i Åreprojektet. Inte bara bygge av kabinbana, reningsverk, vattenverk och stugbyar. Alla var överens om att Fröå på något sätt skulle bevaras.

Men ingen hade tid med att rädda området. ”Bara någon kunde komma och göra något”. Ingen ville hålla i det och ta alla de kontakter som behövdes. Tänka ut i vilken takt och med vilka pengar det skulle finansieras.

1984 bildades föreningen Fröå Gruva, ledd av en pensionerad lärare i Järpen, Brita Hedros, som ordförande för föreningen under det första årtiondet. Sedan har det bara fortsatt. Några av oss i nuvarande styrelse var med från början eller har varit med länge. Kontinuiteten är viktig! Många av husen räddades i allra sista stund. Brita var entusiast och såg vad som skulle kunna bli förverkligat, om området togs till vara. Hon skapade föreningens tre nyckelord; bevara, rekonstruera och levandegöra.

Det sammanlagda värdet av det ideella arbetet som utförts på Fröå under de 35 år vi hållit på, samt alla de stöd vi fått från stat och kommun, är idag cirka 50 miljoner kronor! Just nu är vår viktigaste uppgift att bygga ut Bergstugan, etapp 1, så vi kan få ett större kök till restaurangen. Medel har redan beviljats till detta via bygdemedel på 479 000 kronor. Vidare räknar vi med att vi själva i föreningen skall kunna få ihop 100 000 kronor under året. Till nästa år planeras kökets färdigställande och senare år kommer utbyggnad av serveringslokalen.

I sommar kommer vi att ha följande program: Midsommarfirande med lekar och musik. Guidning alla dagar under åtta veckor under sommaren, 1 juli-25 augusti. Fröådagarna 13-14 juli med torpen bemannade, hemslöjdsförsäljning, kolbullar, tunnbröd. Bergstugan är öppen alla de dagar och veckor då guidningen pågår. Två extra guidningar enligt annonsering där vi vandrar till de närmaste torpen och folk får titta in hur där ser ut. En slåtterkväll med speciell guidning för barn. Två kulturkvällar i augusti. Tunnbrödsbakning med försäljning lördagar under guidningsveckorna.

Anders Hedström