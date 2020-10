Läsartext: Rekordresultat trots vinterväglag under maraton-DM i Strömsund

Så underlaget försvårade att göra riktigt bra resultat. Snabbast i mål blev inte oväntat Trångsvikens John Lagerskog som med 2.50.29 satte årsbästa samt har årets bästa maratontid i Jämtland-Härjedalen.

Billy Lindman hängde med John i över 3 mil, men tvingades bryta på grund av ljumskproblem efter 35 km. Bara knappt sex minuter efter John kom Åsa Wiklund som gjorde sitt livs bästa maratonlopp, och tangerade på sekunden sitt personrekord 2.56.18 från maratondebuten i Stockholm 2013!

Totalt deltog 44 löpare på de olika distanserna. Många tävlande uttryckte sitt uppskattande att arrangerande Vattudalens LDK kunde ordna en tävling detta corona-drabbade år då det mesta blivit inställt.

Inskickat av: Johan Norberg

Resultat, Strömsund 24/10, Vattudalsmaran (DM)

Män maraton 42.2 km (20): 1) John Lagerskog, Trångsviken, 2.50.29, 2) Andreas Norberg, do, 3.03.46 3) Fredrik Eriksson, Vattudalen, 3.09.35, 4) Robie Islam, Frösöligan, 3.11.42, 5) Erik Ottosson, Trångsviken, 3.13.30, 6) Simon Eriksson, Sockertoppen, 3.16.00, 7) Conny Forne, Vattudalen, 3.25.05, 8) Patrik Norberg, Trångsviken, 3.28.28, 9) Lars Svensson, do, 3.29.55, 10) Mats Jonasson, Sockertoppen, 3.41.35, 11) Per Lindborg, Runacademy, 3.53.25, 12) Erik Dahlberg, Vattudalen, 3.55.43

Kvinnor maraton 42.2 km (4) 1) Åsa Wiklund, Trångsviken, 2.56.18, 2) Ida Enfeldt, do, 4.05.10, 3) Eva Blomqvist, Vattudalen, 4.09.30, 4) Märta Moe, do, 5.03.12.

Män halvmaraton (8): 1) Billy Lindman, Trångsviken, 1.23.49, 2) Mikael Andersson, Ås, 1.24.55, 3) Daniel Storey, Trångsviken, 1.26.34, 4) Viktor Stenqvist, Billingen X-trail SC, 1.26.35.

Kvinnor halvmaraton (4) 1) Erika Dahlin, Hammerdals IF, 1.41.56.

Män 7 km (6): 1) Isac Morin, Vattudalen, 26.23, 2) Johan Lindborg, Sockertoppen, 31.03, 3) Johan Norberg, Trångsviken, 36.40.

Kvinnor 7 km (2): 1) Ida Sundin, Rossöns Sport, 49.15.