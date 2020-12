Läsartext: Den välvda vackra Litsbron

Den nya vackra Litsbron har varit i bruk i snart sex månader. En bro som varit så efterlängtad – som nu förenar så mycket – som har gjort så många glada och som kommer att betyda så mycket för Litsbygden under århundraden.

Den första bron som förenade Litsbygden tillkom redan 1711. I Sverige finns det runt 17 000 broar, som liksom Litsbron är och kommer att vara så betydelsefull för alla, fordon, cyklister och gående med eller utan barnvagn alternativt med stödkäpp och rullator. Runt 980 fordon kommer att använda sig av bron under ett dygn. Dubbelfilig med bred trottoar som består av 1500 ton asfalt med smakfulla räcken och kraftiga breda anslutningsbalkar på båda sidor om den vackra Indalsälven.

Jag har under höstmånaderna sett så många lyckliga kvällspromenerare som för nöjes skull gått den 417,9 meter långa bron, för att bara njuta av stämningen runt vattnet, solnedgången, vinden och mötande människor som gett obekanta och bekanta ansikten så mycket värme – genom att bara hälsa på varandra.

Det som kanske påverkat oss allra mest är den belysta bron med vackra stolparmaturer och under bron en belysning som är uppseendeväckande vacker vilket framgår av fotot. Alla som bidragit under den långa vägen av förverkligandet av denna bro ska känna sig stolta. Projektledaren Mats Olofsson, Trafikverket, har visat prov på lyssnande, informerande och beslutande egenskaper som är berömvärda och allt detta under internt hårt ekonomiskt tryck.

Sture Björk