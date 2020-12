Läsarnas minnen från länets skogskojor

Skogsarbetarkojan i Lillsjöhögen, inskickad av Carl-Erik Näslund:

"I början på 1950 talet byggdes en koja till skogsarbetarna vid foten av Stugusjöhöjden i Lillsjöhögen. Dom första som bodde där var bl.a. min far Arne Näslund. Han flyttade in 1952 vid avverkning på Stugusjöhöjden och på radion hördes då en låt som hette" Adress Rosenhill", så stugan döptes till Rosenhill vilket den heter än i dag. Arne fick jobb i Surahammar 1960 så vi flyttade dit. År 1976 flyttade min mor och far tillbaka till Lillsjöhögen. I början på 1980- talet blev Arne kontaktad av SCA med frågan om han var intresserad av att Rosenhill bevarades. Naturligtvis ville Arne att stugan fick stå kvar och med hjälp av Magnus och Markus och även min son Dick började dom att rusta stugan. Arne avled 1995 men den yngre generationen har fortsatt hålla stugan i hyfsat skick.

Min son Dick och hans kompis Henke bor en till två veckor varje sommar i Rosenhill som bas för fisket. Skötsel av stugan i dag åligger mig själv, Magnus samt Dick och Henke. Stugan är öppen för alla, utanför rinner Baksjöbäcken förbi där finns grillplats, 200 meter nedanför stugan ligger Stugusjön där det också finns möjlighet att grilla och fiska."

Skogskojor och minnen, inskickad av Erik J Bergström:

"Jojomen, jag har minnen av kojor. Hösten 1944 var jag med pappa på huggning vid Herrö-Draggån, tre mil hemifrån. För Bergviks bolag, vars legendariske förvaltare Gustaf af Petersens jag en dag observerade, när han anlänt med bil och spatserade på och inspekterade den gamla dammen. I slutskedet av hans mycket långa tjänstgöring med bostadsort Sveg.

Vi var flera som låg i dammkojan. Pappa och jag delade en överslaf, ganska nära det tak som var klätt med papp. Denna papp hördes flitigt trafikerat av möss, och jag kan nu inte annat än kritisera mina försök att med knivspetsen avliva dem. På denna koja har jag inte foto, och dess plats kan i dag endast med svårighet spåras i den täta björkskogen.

Huggningen var alls inte min första, redan höst och vinter 1943-1944 hade jag huggit på min morfars skifte, tre kilometer hemifrån. Skidor till och från. Min intygsbok för minderårig arbetare vittnar om denne 13-årings första förvärvsarbete. Morfar var i regel med, men det fanns dagar då han hade annat för sig, så jag var ensam på skiftet. Ingenting märkvärdigt i dåtid, men nu!

Efter en tid vid Herrö-Draggån blev jag tvungen att fara hem för att gå den fortsättningsskola som alltid följde på sex-årig folkskola. Pappa blev kvar för att avsluta huggningen. Den dag han skulle cykla hem på den knaggliga skogsbilvägen längs med Lofsån, hade det kommit en snödump. Hans cykel var en smula nedsnöad så han stötte den mot kojväggen för att skaka av den snön. Tog i för hårt så framaxeln small av! Så var det bara för faderskapet att leda cykeln de tre milen hem. Så kan det gå.

Efter vältningsjobb i flottningstid 1945 var jag med på sommarhuggning i Finvedsåsen. och låg då i en koja vid Dyckessjön i Glöte. Skiftets mark ägdes av familjen Bäckelin, vars medlemmar var tjänstemän för Bergviks bolag. Faktor Erik Bäckelin hade gifte från Bruket, d.v.s. Ljusnedals bruk. Därifrån hade han en gång i tiden anlitat arbetare för huggning på skiftet, och kojan kom därför att få namnet Brukskojan. Nu var vi sex man som disponerade den och dess tre slafar. Eldpall med plåthuv och öppning i taket.

Vill minnas att det var jordgolv. Ett fönster fanns, men inte på den vägg där jag och Bertil Björling slafade. Sockerpaket måste hängas upp i ett snöre, annars invaderades det av de stora myror vi kallade ”temmermûr.”

En källa låg intill och tjänade som skafferi och kylskåp. Något ringrostig överansträngde jag första dagen handlederna vid huggning, och fick en smula ”knarr.” En vanlig åkomma, som egentligen krävde vila för att helt läka ut.

Jag har ett par dåliga foton på kojan som revs och flyttades, 1970-tal. Dess plats är nu kalhuggen och jag torde vara den enda levande som i bråten kan hitta stenarna efter eldpallen. Mitt skogsarbetareliv ändades i och med detta. Resten blev ett 45-årigt kneg med post i stora delar av landet".

