Länslagen går på sommarledigt • Så är läget i tabellerna • Här är matcherna vi sänder efter uppehållet

I damettan fick IFK Östersund en tung start på säsongen när laget tappade ledningen och förlorade premiären mot Trångfors efter att ha fått två straffar emot sig.

Men laget reste sig och har efter premiären tagit full pott genom segrar mot både Själevad, Umedalen och Alnö.

Trots att laget roterats och viktiga spelare saknats i många matcher har IFK presterat på hög nivå under säsongsinledningen och jagar nu serieledande Team TG, som har full pott på sina fyra spelade matcher.

När Team TG kommer på besök till Jämtkraft Arena i slutet av augusti lär viktiga poäng stå på spel, i en match som går att se direkt på våra sajter. Dessförinnan väntar också tuffa matcher mot Infjärden, Aknö och Sunnanå i matcher som också går att se direkt på våra sajter.

I herrtvåan har det gått tyngre för de tre länslagen.

Störst kris är det i IFK Östersund, som efter två inledande segrar nu har sex raka förluster och därför placerar sig som nästjumbo i tabellen.

Laget har släppt in 20 mål på sina åtta matcher och är med det sämst i serien.

Det enda laget som ligger bakom IFK Östersund under uppehållet är stadsrivalen Frösö IF.

Trots starka insatser av nykomlingen har det inte blivit mer än tre poäng (en seger hemma mot Gottne) under de första åtta matcherna och Frösön måste, likt IFK, fundera på både det ena och det andra under uppehållet.

Ytterhogdal är det av länslagen som fått upp farten ordentligt i herrtvåan, efter två förkrossande derbysegrar under veckan som gått.

4–1 mot Frösön på bortaplan följdes upp med en 3–1-seger mot IFK Östersund på hemmaplan under lördagen.

Laget ligger nu endast en poäng bakom serieledande Team TG i den haltande tabellen, där Boden är laget som stått för den bästa starten med fem segrar på sina sex matcher.

I herrtrean har varken Järpens IF eller IFK Östersund Ungdom haft någon större lycka under inledningen av säsongen.

Lagen är de två lag som släppt in flest mål (16 för IFK, 14 för Järpen) under de första fem omgångarna. Järpen placerar sig åtta på fyra poäng och IFK Östersund på tiondeplatsen, under strecket, på tre poäng.

Här är matcherna som vi sänder under juli och augusti:

24 juli, 13.00: IFK Östersund–Infjärden, damettan

31 juli, 14.00: Lucksta–Järpen, herrtrean

31 juli, 16.00: Frösön–Boden, herrtvåan

4 augusti, 19.00: IFK Östersund–Friska Viljor, herrtvåan

5 augusti, 19.30: IFK Östersund–Alnö, damettan

13 augusti: IFK Östersund–Ytterhogdal, herrtvåan

14 augusti, 13.00: IFK Östersund–Sunnanå, damettan

25 augusti, 18.00: Gottne–Frösön, herrtvåan

25 augusti, 19.30: IFK Östersund–Stöde, herrtvåan

28 augusti, 12.00: IFK Östersund–Bergnäset, herrtvåan

28 augusti, 16.00: IFK Östersund–Team TG, damettan