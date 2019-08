Länsbor besökte stor spelmansstämma i Ramsele

Campinggäster och spelmän från Norge började så sakta droppa in i början av veckan för att inte missa den sociala stämningsbilden som är en utpräglad ingrediens i sammanhanget. Själv tog jag en tripp under sista stämmodagen, i lördags. För att resa de cirka 15 milen över Hammerdal krävs ett par timmar men vägarna till Ångermanland är i dag asfalterade och trafikintensiteten måttlig. Från mulet väder i stan lättade molnen och det sken upp öster om Görvik. Inte en regndroppe under lördagen och termometern visade i snitt 20 grader plus.

Väl framme på hembygdsgårdens vackra område möttes jag av rader av husvagnsekipage. Husbilar också numera. Många från vårt västra grannland. Det verkar som om norrmännen hittat just den här festivalen sedan många år. Samarbetet med ortens företagare är öppningen för att denna numera stora stämma skall kunna genomföras. Sponsorer från företag och institutioner fyller en halv vägg med namn. Tre viktiga förutsättningar fyller sitt syfte för de årliga evenemangens genomförande:

1. Fri entré till hembygdsområdet inklusive underhållningsscenerna och dansbanan.

2. Ett antal toaletter som iordningställts och som är fräscha och lätt tillgängliga.

3. God tillgång till ett flertal mat- och serveringslokaliteter samt till kolbullestekeriet.

Campingplatserna finns utspridda åt flera håll runt hembygdsgårdens epicentra. Närheten till forskarcentrumet SVAR och ortens kyrka kändes nära.

Jag visste att många jämtländska musikanter skulle vara med och den förste jag träffade var Tage Lundqvist från Brunflo (Edselebo från födseln), som är en av de ”eldsjälar” som jobbat med stämmans struktur under lång tid. Han ingick också i den stora durspelsgruppen som var en av attraktionerna rent publikt. Flera kända musikanter, som Sture Blom från Dvärsätt och Bert Olsson från Hoverberg, fanns med i spelgruppen. För att nämna några ytterligare, makarna Bibban och Kalle Jansson i Brunflo och Rolf Jonsson, den senare med sin ukulele. I gruppen fanns också durspelande veterandamerna Gärd Åslund, Ann Britt Klingberg, Eva Lundqvist och Agneta Haugnes. Jämtbälgens ordförande Harriet Svaleryd skymtade jag i kulisserna liksom ”Glamusikprofilerna” från Hallen, Aina Nilsson och Lotta Andersson. Det är ett samspel det här med musikfesivaler…

Ett litet annorlunda inslag från Härnösand/Söderhamn med det suspekta artistnamnet ”Di förskräcklige” blev ett trevligt inslag i helhetsbilden. En riktig showgrupp där Kerstin Langendorf ingick som musikant på munspel. Kerstin berättade att visst finns det spelmanspåbrå då hennes morfar är den kände Bengt Bixo från Västjämtland.

Johnny Wiktorsson och hans farbror Stig från Vilhelmina stod för en timmes dansmusik på stora dansbanan. Vidare skymtade jag en hel del kända Jämtlandsprofiler i den stora folkmassan som samlades till det så kallade ”buskspelandet”, som pågick jämsides med alla de fast insatta programpunkterna runt i husen på den stora och mysiga hembygdsgården. Där fanns ”Tjärnmyrbergar´n” Karl Ivar Pettersson och Hammerdalsdragspelaren Bure Berglund.

Ja, det blev en trevlig dagsutflykt till en maffig och härlig musikdag i vårt närområde.

Åke Bengtzon