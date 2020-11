Länsbo plågade två kvinnor – döms för flera brott till fängelse

Den ena kvinnan blev i september misshandlad under en bilfärd som slutade med att mannen våldtog henne. Mannen slog henne i huvudet, tog en bild och skickade den till en bekant.

Vid ett annat tillfälle brände han kvinnan i underlivet med en gaständare, slog och sparkade henne och hotade att skära av hennes klitoris.

Misshandeln hade pågått under en längre tid, från februari 2020. En gång bet han kvinnan, en annan gång tryckte han en grillkniv mot hennes handled. Han tvingade henne att ta olika preparat, bland annat tvångsinjicerade han något okänt medel, troligen ett dopningmedel.

Kvinnan berättade vid rättegången hur skräckslagen hon var varje gång mannen gav sig på henne. Han höll henne i skräck genom att kontrollera vad hon gjorde, klippa sönder hennes kläder, kalla henne nedsättande ord. Upprepade gånger hotade han att döda henne och hennes familj.

Mannen döms för våldtäkt och för grov kvinnofridskränkning. Han ska betala skadestånd på 140 000 kronor till kvinnan.

Den andra kvinnan och mannen träffades via dejtingappen Tinder under månadsskiftet mars-april. Någon månad senare träffades de och fortsatte att träffas under sommaren. Att mannen hade ett förhållande med en annan kvinna berättade han inte. Han kom med bortförklaringar kring de damkläder som fanns i hans lägenhet.

En kväll i juli blev mannen aggressiv, viftade med kniv, hotade att ta sig eget liv, och hotade kvinnan på olika sätt, bland annat genom att säga något om handgranater. Det pågick hela natten. Kvinnan berättade vid rättegången följande:

” Det var terror under sex timmar till dess att hon kunde ta sig därifrån. Om hon gick på toaletten så skrek han till henne att inte göra något dumt och ringa någon. Hon vågade inte göra någonting”.

Till slut kunde kvinnan fly ut och ringa polisen.

Mannen döms för ofredande och ska betala ett skadestånd 25 000 kronor.