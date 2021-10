Länsbo invald i Miljöpartiets partistyrelse

Anton Nordqvist (MP) är redan distriktsordförande för partiet i Jämtland samt ledamot och gruppledare i regionfullmäktige.

Under lördagen valdes han också in som ny ledamot i partiets partistyrelse under lördagens kongress.

”Det känns jättespännande och hedrande. Samhället behöver fortsätta att ställa om för att klara de stora utmaningarna som vi står inför, och att bidra till det genom att vara med och leda ett av världens viktigaste partier är stort” säger Nordqvist i ett pressmeddelande.

Han menar att hans bakgrund som företagare kan ge Miljöpartiets organisation ett extra lyft.

”Jag sporras ofta av att hitta nya vägar, testa nya idéer, och att med nya lösningar överbrygga gamla problem” säger han.

Anton Nordqvist är den fjärde länsbon som valts till Miljöpartiets styrelse i modern tid enligt pressmeddelande. Sedan tidigare har Conny Wahlström, Olof T Johansson och Karin Thomasson suttit i styrelsen.