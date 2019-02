Stina Nilsson öppnar upp om tunga skadetiden: "Varit mycket tårar"

Under måndagen gav Stina Nilsson klartecken att starta under torsdagens sprint i VM. På tisdagen har det gått exakt en månad sedan hon ådrog sig en bristning i samband med semifinalen under världscupen i Otepää.

Det var länge osäkert om hon skulle kunna ta sig till VM, och under tisdagen berättade Stina Nilsson för första gången om rehabiliteringstiden.

– Det har verkligen varit en stege att gå upp för. Att börja på botten och sedan ta kliv uppåt långsamt, för att inte åka på några bakslag. För mig har det varit fyra otroligt givande veckor. Jag har fått bekräftelse i vardagen genom att kunna knyta skorna bättre. Sådana saker har gjort mig skitglad, säger hon till SportExpressen.

Hon berättar också att hon hela tiden haft siktet inställt på VM.

– Jag har varit en optimist hela vägen och gått in med inställningen för att jag ska stå på startlinjen. Jag visste att det inte var givet att jag skulle stå på start. Men jag har valt att gå in med den inställningen, säger hon till tidningen.

Hon berättar också att de första dagarna efter skadan var tuffa, och att allting kändes långt borta, och berättar att det varit en tuff resa för att ta sig till VM.

– Det var väldigt... omtumlande. Mitt humör har varit väldigt mycket upp och ner. Enda sekunden (direkt efter skadan) tänkte jag: ”det här kommer jag att fixa”. Sen har det varit mycket tårar och en sorgefas. När jag bearbetade det så har jag accepterat det och börjat göra jobbet, säger hon till SportExpressen.

VM i Seefeld inleds på torsdag med sprinten. En sprint som alltså för en månad sedan såg ut att gå om intet för Stina Nilsson, och nu är hon återigen en av de främsta medaljkandidaterna.