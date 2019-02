Sanna Svanebo listar – här är Sveriges största medaljhopp under längd-VM: "De svenska damerna dominerar"

Längdskidor

Sedan OS i Sydkorea, Pyeongchang har de svenska längddamerna varit bättre än någonsin, de har fullständigt dominerat. De har visat på en enorm bredd och flera "doldisar" har kommit fram såsom Maja Dahlqvist, Jonna Sundling och Evelina Settlin har visat framfötterna i världscupen. Rutinerade Ida Ingemarsdotter visar att åldern inte spelar någon roll. Hon levererar fortsatt toppresultat och har varit stabil under säsongen som gått. Charlotte Kalle och Stina Nilsson har varit på pallen under världscupen flertalet gånger och visat en stabil toppnivå. Ebba Andersson levererade i fjol men har tagit ett stort kliv under världscupcirkusen. Hon har varit på pallen flera gånger och är nu ett av de stora affischnamnen.

För längdherrarna har det gått desto tyngre. Sveriges största hopp är trots allt ändå Calle Halfvarsson som haft en svajig säsong. Han har gjort några stabila resultat men inte varit tillräckligt övertygande. Frågan är om formtoppningen kommer under VM? Ett osäkert kort, det känns som att det kan bli succé eller fiasko.

Det ska bli intressant att se vad Oskar Svensson kan göra som var femma under OS på herrarnas sprint. Men denna säsong har han försvunnit och haft en motig säsong.

I övrigt kommer det att bli tufft för de svenska herrarna, visst kan de lyckas med stabila resultat men jag tror inte vi ska hoppas allt för mycket på medalj.

Det kommer åtminstone bli en fröjd att se de svenska damerna som levererat i vinter. Vi kommer definitivt få se flera av de ta individuella pallplatser men under teamsprinten och damstafetten har de även goda chanser att säkra ytterligare medaljer.

Därför kommer Kalla tillbaka efter SM-dippen

Charlotte Kalla inledde säsongen med flertalet pallplatser under vintern och visade på god form, som vi är vana att se henne. Men under världscuptävlingarna i Otepää och Ulricehamn var det en annan Kalla vi fick se, kanske något nedtränad men inte för oroväckande.

Under längd-SM kom frågetecknen och varningsklockorna började ringa. Vad har hänt?

Det var inte alls den Kalla vi är vana vid att se, långt ifrån. Hon valde till och med att avbryta SM-veckan, ett tecken på att något inte stod rätt till. Beslutet att avbryta tror jag i efterhand har varit det bästa.

Charlotte Kalla är så pass rutinerad och känner sin egen kropp därför kan vi känna oss trygga med hennes beslut. Det blev inte riktigt som hon hade räknat med under SM och hon fick inte det svar hon ville få, hon hade snarare hoppats och räknat med ett starkare formbesked.

Men vi ska inte vara orolig!

Kalla är känd för att leverera när det gäller som mest och är känd för att toppa och pricka formen inför ett mästerskap. Hon har gjort det förut och jag är säker på att hon kommer att lyckas igen.

Jag är säker att Kalla kommer komma hem med minst två medaljer från Seefeld. Men frågan är om hon kan hota norskan Therese Johaug som fullständigt dominerat i vinter. Det är jag däremot ytterst tveksam till, hon är en klass för sig. Oavsett om Kalla är i sin livsform just den dagen blir det tufft samtidigt är landslagskollegan Ebba Andersson en av de som slagit Kalla under vintern och det kanske snarare blir en kamp mellan svenskorna om pallplatserna.

Kanske blir det sista gången vi får se Kalla under ett mästerskap som trots allt genomfört fem VM och tre OS hittills.

Så till svenska folket: Kolla och njut, för kanske blir det skiddrottningens sista kamp i ett mästerskap.

Stina Nilsson kan göra det omöjliga möjligt

Silver Stina blev GuldStina under OS i Pyeongchang i vintras och hon har fortsatt på den vägen. I vinter har hon dominerat i sprinten och hon har i princip varit ohotad. Hon har varit en klass för sig som Johaug fast sprintdrottningen.

För mig har hon varit en solklar guldfavorit tills den där helgen i Otepää.

Allt gick enligt plan fram tills för drygt fyra veckor sedan i Otepää under damernas sprint. Hon drabbades av en lårskada.

Från att ha varit oslagbar, outstanding och ohotad under en sån lång till att hamna i ett scenario likt en mardröm.

Men trots det kommer hon till start men ändå sitter man här med ett enda stort frågetecken , ska hon göra det omöjliga möjligt?

Om det är någon som kan göra det så är det Stina Nilsson.

Hennes rehab ska ha flutit på bra men frågan är bara om den gjort det tillräckligt och att tidsavståndet är tillräckligt för att ha lyckas hitta tillbaka till tävlingsformen. Hon har såklart grunden men frågan är egentligen hur mycket skadan påverkat.

Kanske saknar hon den sista spetsen, eller så kommer den fram när det gäller som allra mest. Stina har varit en klass för sig i vinter och jag har svårt att se att den försvunnit på dessa tre veckor.

Samtidigt har konkurrenterna kunnat träna på felfritt, men Stina kommer att bjuda upp till kamp oavsett. Och om det är någon som kan göra det omöjliga möjligt så är det Stina Nilsson som mycket väl kan kamma hem en medalj. Vilken valör det är spelar egentligen ingen större roll i dagsläget, för oavsett vad är det en bragd i sig.

Osäkra kortet Calle Halfvarsson – jagar karriärens första VM-medalj

Calle Halfvarsson jagar karriärens första VM-medalj och antingen kommer det bära eller brista. Halfvarsson har haft en svajig och strulig säsong och har egentligen inte visat på tillräckligt övertygande resultat i världscupen för att vara en solklar favorit eller att han är en av de som kommer vara med att slåss om pallplatserna.

Han har haft tagit någon enstaka pallplats under säsongen men det räcker inte. Däremot gav han ett styrkebesked under längd-SM i Sundsvall. Men frågan är om de räcker, och hur långt de resultaten egentligen skulle räcka i en världscup?

15 kilometer klassisk stil är den distans som han har riktat in sig mest på inför VM och det är kanske där han tar karriärens första VM-medalj. Men med Calle Halfvarsson vet man aldrig det kan antingen bli flipp eller flopp.

Han har mycket att bevisa, men såklart skulle jag unna honom karriärens första VM-medalj och det svenska folket en svenskframgång. Det är inte bara Calle som skulle må bra av det utan hela den svenska herrtruppen. Det skulle lyfta alla och bära frukt, inte minst sagt för Halfvarsson. Kanske är det exakt det han också behöver för att ta nästa steg, det återstår att.

VM-debutanten och stjärnskottet Frida Karlsson är nästa stora stjärna

Sollefteås stolthet och stjärnskott Frida Karlsson har tagit skidvärlden med storm i vinter. Hon imponerade redan i premiären i Bruksvallarna och har sedan dess gått från klarhet till klarhet. Hon kammade två JVM-guld och har visat att hon är ett namn att räkna med.

Hon missade längd-SM i Sundsvall som var den "sista" chansen för att bevisa att hon hon hör hemma på VM. Men det spelade ingen roll, Karlsson hade redan visat tillräckligt.

Och ja det hade hon definitivt!

Sverige, här har vi Sveriges nästa skiddrottning! Karlsson är något utöver det vanliga och redan på lördag får hon chansen och för VM-debut under damernas skiathlon.

Karlsson har visat att hon håller under flera distanser och hon behöver inte bevisa så mycket mer för någon.

Det gäller att inte sätta för mycket stress eller press, den största pressen kanske hon sätter på sig själv. Men hon är där för erfarenhet för framtiden men för det menar jag inte att hon inte kommer att prestera för det kommer hon. Hon kan mycket väl med största sannolikhet vara med i toppen.

Med största sannolikhet är hon en given kandidat under damernas stafett och jag är säker på att hon kommer vara en viktig del när de svenska damerna kammat hem en medalj i stafetten.

Det här är bara början för Frida Karlsson. Det här gången handlar det inte om medaljskörden för hennes del under VM för den kommer, fortare än vad vi tror.

Så se upp!

Vår nästa stora skiddrottning Ebba Andersson, kan hon hota Johaug?

Ett tronskifte är på väg och just nu är det Ebba Andersson som är på väg att ta över tronen från Charlotte Kalla, åtminstone dela på den.

Ebba Andersson var bra i fjol, men är höjts sig minst en nivå denna säsong. Det har fullständigt sprakat stjärnglans om Andersson i skidspåret i vinter. Hon har inte lyckats hota Therese Johaug ännu. Men om det är någon som kan gör det under VM är det Ebba, trots att det är tufft så är det inte omöjligt så länge allt klaffar. Hon har däremot utmanat och bjudit upp på kamp mot landslagskollegan Charlotte Kalla.

Och det är bara att konstatera i dag är Ebba Andersson ett steg före Kalla, åtminstone det vi fått se hittills i vinter.

Det har gått spikrakt uppåt för Andersson som alltid levererat och jag tror det bara kommer att bli ännu bättre under VM.

Vi ska inte vara oroliga för att en dipp ska komma under VM, hon har så pass många erfarna människor runt om sig som vet hur ett upplägg ska se ut inför ett mästerskap.

VM i Seefeld kommer bli Ebba Anderssons VM, definitivt.

Hon är inte junior längre utan blir allt mer en komplett skidåkare som är med i toppen av den yttersta världseliten.

Och just nu är hon i sin livsform och jag är säker på att Andersson kommer komma hem med medaljer dinglandes runt halsen och de svenska folket kommer få uppleva svensk historia x-antal gånger.

Stjärnsprakande Maja Dahlqvist, kan lyckas med vad som helst.

Jag säger bara: Se upp!

Det lyser självsäkerhet om Dalkullan Maja Dahlqvist och det är en fröjd att se henne i skidspåret.

Dahlqvist, vilken säsong hon hittills har gjort med flera pallplatser i sprinten i världscupen. Det är imponerande och den jämna nivå hon hållit. Hon kan lyckas i princip med vad som helst under VM så länge det flyter på är jag säker på att hon lyckas kamma hem karriärens första mästerskapsmedalj, dessutom under hennes första mästerskap.

Hon har hittills inte fått stå högst upp på pallen under en sprint i världscupsammanhang. Det kan däremot mycket väl bli hon som gör det i Seefeld.

Här har vi ett namn som vi definitivt kommer att få se mycket mer av i framtiden, för det här är bara början.

Program för längd-VM i Seefeld 2019:

Onsdag 20 februari

12.30 Kvalificeringslopp, 5 kilometer klassiskt, damer.

14.00 Kvalificeringslopp, 10 kilometer, klassiskt, herrar.

Torsdag 21 februari

12.00 Sprint, prolog, fristil, herrar och damer.

14.30 Sprint, kvartsfinaler, semifinaler och final.

Fredag 22 februari

Vilodag.

Lördag 23 februari

11.00 Skiathlon, 15 kilometer, damer

12.30 Skiathlon, 30 kilometer, herrar

Söndag 24 februari

09.30 Sprintstafett, prolog, damer och herrar

11.30 Sprintstafett, finaler.

Måndag 25 februari

Vilodag

Tisdag 26 februari

15.00 10 kilometer klassiskt, damer

Onsdag 27 februari

14.00 15 kilometer klassiskt, herrar

Torsdag 28 februari

13.00 Stafett, 4x5 kilometer, damer.

Fredag 1 mars

13.15 Stafett, 4x0 kilometer, herrar.

Lördag 2 mars

12.15 30 kilometer, fristil, damer.

Söndag 3 mars

13.00 50 kilometer, fristil, herrar.

Sveriges trupp till skid-VM i Seefeld 2019

DAMER

Jonna Sundling

Maja Dahlqvist

Ida Ingemarsdotter

Hanna Falk

Ebba Andersson

Charlotte Kalla

Evelina Settlin

Frida Karlsson

Stina Nilsson

HERRAR

Jens Burman

Calle Halfvarsson

Daniel Rickardsson

Björn Sandström

Viktor Thorn