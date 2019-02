Halfvarssons hårda attack mot Norge – hånar Kläbo och Northug i musikvideo: "Kraschat din karriär som du kraschade din bil"

I en musikvideo tillsammans med Robin Bryntesson, före detta skidåkare från Strömsund som har bland annat tre JVM-guld på meritlistan, tar Calle Halfvarsson fram stora sågen. Bokstavligt och bildligt.

Bryntesson jobbar numera för norska NRK, och musikvideon som publicerades under tisdagen är gjord med humorprogrammet Helt Ramm.

I videon syns bland annat Calle Halfvarsson såga huvudet av en pappfigur på Johannes Hösflot Kläbo, och eldar på en figur av Petter Northug.

"Du har kraschat din karriär som du kraschade din bil" rappar Halfvarsson om Northug, och fortsätter med att rikta sig mot Kläbo med orden "Kläbo, din lilla skit. Hör nu. Jag tänker bara säga så här: Fuck you!"

Enligt Robin Bryntesson var det inga tveksamheter från Halfvarssons sida när videon spelades in.

– Calle var stensäker när vi spelade in musikvideon. One take, säger Bryntesson till SportExpressen.