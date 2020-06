Längdlandslaget är samlat i Östersund – Charlotte Kalla räknar med att få nya förhållningsregler

Hur längdsäsongen kommer att se ut till hösten vet ingen. Men tills vidare tränar de svenska landslagsåkarna för att kunna genomför tävlingar oavsett när och var världscuptävlingarna startar.

Just nu är längdlandslaget samlat i Östersund för att träna och genomgå tester. I en intervju med TT berättar Charlotte Kalla att hon även räknar med att få klarhet i vilka smittskyddsregler landslaget vill att åkarna förhåller sig till. Fram tills nu har hon fått riktlinjer från sin klubb Piteå Elit.

– Vi ska resa i våra privata fordon, bo i enkelrum och vi äter ur matlådor i stället för buffé som vi annars gör. Vi ska helst inte vara på gymmet, utan träna utomhus, men om vi ändå gör det måste vi sprita av allt innan och efter i gymmet. Vi får inte kramas och inte ta i hand. Och vi får inte åka rullskidor i bredd. Vi får inte åka bredvid varandra, säger Kalla till TT.

Tidigare i veckan kritiserades det norska landslaget för just avståndsregeln då de under ett träningsläger i Oslo åkte tätt ihop i stället för att hålla två meters avstånd. Kalla har däremot förståelse för att det blir en utmaning att hålla avståndet under rullskidspassen.

– Ska man köra tuffa fartpass så är man ofta skuldra vid skuldra och fajtas. Men jag har ingen aning om hur det kommer att upplevas när vi väl är på plats. Även fast vi får instruktioner från klubben en månad i förväg så är det svårt att veta hur svårt det kommer att vara.