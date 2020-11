Landshövdingen avgår – här är hans egna ord: "Min hälsa har under det senaste året försämrats"

Det säger han i samband med en digital presskonferens på onsdagseftermiddagen.

Beskedet om hans stundade avgång kom oväntat för de flesta förutom de kanske mest närstående.

I grunden handlar det om Jöran Hägglunds hälsa.

– Min hälsa har under det senaste året försämrats och det har gjort att jag under sommaren har genomfört olika undersökningar för att bedöma hur framtiden ser ut. Jag var ju också sjukskriven under augusti och september, säger han under presskonferensen.

– Jag har en hälsonedsättning som har blivit kronisk och som jag får leva med. Den får jag acceptera och anpassa mig till vilket gör att jag måste sänka takten och tänka igenom vilka situationer jag finns i, men i övrigt mår jag bra.

– Att vara landshövding är inte ett ett åtta till ett fem-jobb, det kräver representation och många besök både kvällar och helger. Det är också en viktig del av uppdraget att vara en samlande kraft. Och ska man vara det måste man ha kraft att göra det fullt ut och det har inte jag.

Regeringen beslutade så sent som i februari att förlänga Jöran Hägglunds förordnande som landshövding med 3 år, men han säger själv att han framåt sommaren började fundera på framtiden.

– Jag har sedan augusti haft en dialog med regeringen om förutsättningarna utifrån min situation och det har landat i att jag har insett att jag inte kommer att kunna göra det jobb som jag själv skulle vilja göra som landshövding och som länsstyrelsen också behöver.

Klart är att Hägglund officiellt lämnar sitt uppdrag den sista november, men redan på torsdagen fattar regeringen beslut om att anställa honom som generaldirektör i regeringskansliet.

Vad han ska göra där är än så länge oklart men som han själv uttrycker det "Jag är väl som potatis, kan användas till lite av varje".

– Det kan vara en del utredningar och mestadels digitalt, men det vet jag inte idag.

Det som däremot verkar vara klart är att Jöran Hägglund inte kommer att inneha sin tjänst som generaldirektör längre än ett halvår.

– Jag har ingen ambition att vara en generaldirektör på regeringskansliet längre än nödvändigt. Jag avser att gå i pension till sommaren då jag fyller 62 år. Utifrån mitt hälsoläge så tycker jag att det är en bra lösning.

Östersundsposten har i en serie artiklar under hösten belyst arbetsmiljöproblem inom länsstyrelseorganisationen, men att landshövdingens avgång beror på det, avfärdar han.

– De som tror att detta ska ha något att göra om de skriverier kring länsstyrelsen och mig som person den senaste tiden så stämmer inte det. Det har det verkligen inte.

– Jag har varit en publik och offentlig person i 30 år så jag har varit med om både positiva och negativa skriverier så det har inte på något sätt spelat någon roll i detta. Jag hade redan bestämt mig innan skriverierna.

Lokalmedia har också i omgångar lyft frågan om varför länets landshövding, Jöran Hägglund, inte har skrivit sig i det län som han ska representera.

Den frågan dök ånyo upp på onsdagens presskonferens. Eller snarare, om han anser att hans efterträdare bör vara skriven i länet.

– Det är upp till var och ens personliga situation. Jag har ju pendlat åt båda håll. Jag var ju skriven här och jobbade ett antal år i Stockholm i början av 2000-talet. Det beror helt på familjesituationen och vad efterträdaren har för situation. Det får den bedöma och hantera då.

Susanna Löfgren är förövrigt länsråd sedan 22 augusti 2011 och kliver in som vikarierande landshövding och chef för länsstyrelsen fram till dess att en ny landshövding har utsetts.