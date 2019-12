Lånades in i somras – nu skriver han treårskontrakt med ÖFK

Ouattara kom in och gjorde bra ifrån sig under hösten i ÖFK, men fick mest uppmärksamhet när han olyckligt slog in bollen i eget mål borta mot Örebro. Oturen fortsatte sedan när han skadade sig i matchen mot Sirius och missade därefter slutet av säsongen.

Ian Burchnall berättade för Sporten efter skadan att ÖFK hade som ambition att behålla Ouattara om ekonomin tillät.

– Vi har en köpoption. Det är en fantastisk spelare som fungerat bra i gruppen. Vi kommer självklart att prata med hans agent om hur vi gör nu.

På nyårsafton meddelar ÖFK att klubben skrivit ett treårskontrakt med spelaren, som fyllde 21 år för bara ett par dagar sedan.

– Kalpi är en ung spelare med stor potential som gjorde ett bra intryck hos oss under hösten. Vi tror att Kalpi kan utvecklas ytterligare hos oss och vet att flera andra klubbar i Norden var ute efter att knyta till sig Kalpi, säger Burchnall till klubbens hemsida.