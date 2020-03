Kyrkan hittar andra vägar att mötas i coronatider: ”Det svåra är begravningar”

I ett pressmeddelande förra veckan berättade biskop Eva Nordung Byström i Härnösands stift att man anpassar sin verksamhet till nya behov i samhället och expertmyndigheternas rekommendationer.

Verksamhet riktad till äldre, som dagträffarna, andakterna på äldreboenden och hembesöken har ställts in. Den sociala kontakten sköts numera via telefon men man hjälper till med att uträtta nödvändiga ärenden åt de äldre. Vid dop, vigslar och begravningar som inte kan skjutas upp bjuds äldre personer och personer med förkylningssymptom inte in.

– Vid begravningar kan det vara nödvändigt att endast de allra närmast sörjande deltar, anser biskop Eva Nordung Byström.

För Östersunds församling har man valt en mjukare linje där man informerar och uppmanar folk att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om man är över 70 år, är i en riskgrupp eller visar symptom, att inte närvara vid dop, bröllop eller begravning.

– Begravningar är en prioriterad verksamhet och betraktas som en samhällsviktig verksamhet eftersom det är ett myndighetsuppdrag. Vi tycker att folk lyssnar på rekommendationerna, säger Jennie Nordin, kyrkoherde i Östersunds församling.

I Lit Häggenås och Kyrkås fortsätter verksamheterna som vanligt, men med vissa begränsningar.

– Vi vill inte ställa in gudstjänster, dop, bröllop och begravningar. Men vi kommer inte att erbjuda någon nattvard till exempel. Vid gudstjänsten behöver man inte sitta upp i varandra. Vi behöver inte heller ta i hand. Det svåra är begravningar. Man uppmanas att inte resa och hur ska man då ställa sig när man ska till en begravning. Vi ser redan nu att det blir färre människor vid begravningarna, säger kyrkoherde Malin Olsson Berggren.

– När det här har lugnat sig så kanske vi ska ha en ceremoni för de som inte hade möjlighet att ta farväl. Avskedet är en viktig del i sorgeprocessen, säger Kjell Thunvall komminister i Lit Häggenås Kyrkås församling.

Det har kommit önskemål från anhöriga om att få sända live via videosamtal som Skype eller Facetime berättar Kjell Thunvall. Jennie Nordin har stött på samma frågor. Men det finns en del saker att ta hänsyn till.

– Vi för en dialog med jurister just nu, för det finns regler om upphovsrätt när det gäller musik och psalmer. Sen är det ju gdpr (datalagstaftningen) också att förhålla sig till. Vi försöker få klarhet i vad som gäller för det är mycket striktare när det gäller gudstjänster och andakter än vad det är sagt om kyrkliga handlingar såsom begravningar. Men begravning räknas ju också som en gudstjänst. Det blir lite dubbelt, säger Jennie Nordin.

Eftersom flera människor avstår från att delta i begravningen tror Jennie Nordlin liksom Kjell Thunvall att behovet att vara med vid urnnedsättningen kommer att öka eftersom den kan man skjuta på längre fram.

– Just för att man vill känna att man får ta det här avskedet och få ett avslut, säger Jennie Nordin.

I Odensalakyrkan anpassar man sig också efter de restriktionerna om smittspridning som finns och började under torsdagen att servera lunchen utomhus. En vanlig torsdag brukar 40- 50 personer besöka kyrklunchen men när LT kom på besök var det sju personer närvarande i solskenet. För en mindre summa bjöds de på kaffe och en lunchmacka.

– Vi behöver träffas även i dessa tider. Jag känner en trygghet i kyrkan och jag tror att folk kommer att söka sig ännu mer till kyrkan nu, säger Monica Westin som är kyrkvärd och flitig besökare till Odensalakyrkans olika aktiviteter.