Kvinna till sjukhus efter misshandel på nyårsafton – nu döms mannen till skyddstillsyn

Den kvinna som utsattes för misshandeln var tvungen att transporteras till sjukhus för vård efter händelsen och en man i hennes närhet anhölls i samband med händelsen misstänkt för försök till mord.

Rubriceringen har dock under utredningens gång kommit att förändras och mannen åtalades i Östersunds tingsrätt misstänkt för misshandel. Mannen har under rättegången förnekat brott men också anfört att han kan ha befunnit sig i ett sömntillstånd under händelsen.

Vittnen har under rättegången hörts och flera av dem lämnat uppgifter kring att de hört ljud från platsen och att en kvinnoröst sagt "Han slår ihjäl mig". Varken den tilltalade eller målsäganden säger sig minnas något av händelsen. Detta på grund av att de medicinerat med sömntabletter och tidigare under kvällen druckit alkohol.

Rätten resonerar så att de anser det bevisat att mannen gjort sig skyldig till misshandeln - detta vare sig att han minns det eller inte. Mannen säger sig nu förstått att man inte ska blanda alkohol och insomningstider. Han döms nu till skyddstillsyn samt att han ska genomgå vård eller behandling som är lämplig.