Kvinna glömde ansöka om inresetillstånd till USA – krävde ersättning av SAS

Det var i november i fjol som kvinnan, som bor på en ort i länet, och en medresenär skulle åka till Panama via Oslo och New York. Men kvinnan hade glömt att ordna ESTA, vilket krävs för att komma in i USA, och fick därför inte resa till Oslo.

När ESTA var ordnat, så fick de veta att de inte fick använda sig av returbiljetterna i december, utan var tvungna att boka nya tur- och returbiljetter. Kvinnan ville ha ersättning för de extra returbiljetterna Panama-Stockholm och Stockholm-Åre Östersund flygplats.

SAS vill inte betala ut någon ersättning till kvinnan och medresenären. Förutom att kvinnan själv saknade inresetillstånd till USA och nekades resa, så genomförs resan i samarbete med andra flygbolag. De har egna regler för hur sådana här saker ska fungera.

Arn konstaterar att det är en resenärs skyldighet att se till att hen har pass, visum och andra resedokument som behövs. Kvinnan har glömt att ansöka om ESTA och det innebär, enligt Arn, att det i princip betyder att SAS inte behöver ersätta merkostnaderna.