Kvinna anmäler bedrägeri efter att ha förlorat 440 000 kronor – polisen varnar för telefonsamtal från ”Royal Sea Bank”

Kvinnan från länet som är i 70-årsåldern ska sedan ha övertalats att investera pengar i banken. Hon har sedan hänvisats att följa sina investeringar via en hemsida där hon sedan skulle kunna se hur det gick för investeringarna.

Hemsidan finns – och man kan följa investeringar men det är inga verkliga siffror man ser.

– Det är en bluffhemsida, säger Mikael Gruvelgård vid polisen i Östersund.

Pengarna som privatpersoner betalar in i "banken" går inte heller att ta ut. Något som kvinnan försökt att göra men misslyckats. Därefter gjorde hon polisanmälan.

– Den här kvinnan har blivit av med 440 000 kronor totalt och pengarna har i första hand gått vidare via Tyskland, säger han fortsatt och lägger till att polisen har fått in ett antal anmälningar där just ”Royal Sea Bank” figurerar.

Händelsen ska nu utredas av polisens bedrägericenter.