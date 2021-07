Kulturer möts när thailändske kungens födelsedag firas: ”Det här är en plats för folk att mötas”

Mitt bland de jämtländska skogarna ligger en udda byggnad – den thailändska paviljongen. Det är en minnesbyggnad för den thailändske kungens besök i Ragunda år 1897.

Det var en högt uppskattad kung som den thailändska ambassadören, Kanchana Patarachke, berättar vid ceremonins inledande tal. Han ska ha avskaffat slaveriet och bedrivit en mängd av moderniserande reformer.

Det är en skara på ett fyrtio-femtiotal personer som är på plats när hyllningsceremonin för den thailändske kungen hålls klockan tio på måndagsmorgonen med tal från bland annat kommunalrådet Mikael Westin och den thailändska ambassadören Kancha Patarachke.

Under pandemin har alla evenemang ställts in och i år hölls också ceremonin i en mindre skala; vanligtvis brukar nämligen thailändska och också svenska dansare uppträda under ceremonin.

I Sverige finns det idag ungefär 45 000 thailändare, och uppemot 65 000 thailändare om man också räknar med andra och tredje generationens thailändare. På grund av de starka banden mellan länderna är ceremonin därför särskilt betydelsefull, berättar ambassadören.

Hon har under sin tid i Ragunda bland annat besökt thailändska bärplockare och berättar att de lär sig mycket av Sverige om såväl hållbarhet som jämlikhet.

Robert Falk, som är ansvarig för turistfrågor på kommunen, är stolt över årets nytillkomna samarbete med den thailändska ambassaden och berättar att en renovering av byggnaden planeras i maj nästa år med bidrag från den thailändska staten.

– Vi har haft dialog under ett år där vi försöker hitta ett sätt att hjälpa varandra. Den här byggnaden skänktes till Sverige och Ragunda kommun som sköter om den, men det är svårt för en liten kommun när det kommer till stora renoveringar, berättar Robert Falk.

Även om den politiska situationen i Thailand har varit orolig menar Falk att ceremonin och samarbetet är helt opolitiskt och fokus ligger istället på samverkan.

– Det här är en plats för folk att mötas. Det har ju varit oroligheter i Thailand av och till, men vi ser det som att vi lämnar det därhän. Det här är en del av den thailändska kulturen och vänskap mellan nationsgränser.