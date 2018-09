Recension: Burlesk australisk scenshow insvept i högljudd honung

”Du fångar mer flugor med honung än vinäger” är ett engelskspråkigt ordspråk jag kommer att tänka på när teaterhösten i tisdags kväll rivstartar med australiensiska gästspelet ”Hot brown honey”. Eller överfört till sammanhanget: Det är lättare att fånga publikens intresse med burlesk scenshow, lite naket, nycirkus, visuella explosioner och skratt än feministisk, antirasistisk föreläsning om privilegier och kolonialism. I ”Hot brown honey” finns en rad mycket tydliga budskap insvepta i ljuvligt högljudd honung.

En gigantisk bikupa lyser upp scenen. På toppen karaktären Queen Bee som med sin mäktiga röst taktfast vägleder oss föreställningen igenom med talad text, spoken word och rap. Till det en mängd musikaliska och populärkulturella referenser och koreografi. Vaxkakans sexkantiga pixlar i bikupan blir till en lysande illusion eller en textremsa med budskap som ”Don’t touch my hair” (rör inte mitt hår) – sorgligt nog en relevant uppmaning om man har afrohår. Textraden ”moisturize, decolonize” säger något om reklamspråk och hur ansvaret för världshistorien flyttar in i individen – fukta huden med lite ansiktskräm och avkolonisera dig lite.

Det är en kabaret som är barnförbjuden, frispråkig och leker med sexuella anspelningar; orgastiska glitterkanoner exploderar ut över publiken, gigantiska bolltuttar boxar publiken närgånget och en strippshow går baklänges i ett nummer. Men lekfullheten är mer framträdande än det barnförbjudna.

Queen Bee citerar Chimamanda Ngozi Adichies varning för ”The single story” – ju färre berättelser som delas från en plats eller om en folkgrupp, desto mer stereotyp blir bilden. Visuellt krossas stereotyperna i numret ”You are not the maid” (du är inte hembiträdet) där svarta klänningar med vita förkläden snabbt byter plats med helt nya kläder i en livets teater.

Kanske är Östersundspubliken mer städad än ”Hot Brown Honey” önskar sig – växelkörerna mellan scen och salong blir aldrig så där öronbedövande. Men det kan också ha att göra med högljuddheten och att en del av texten inte går fram genom öronpropparna som rekommenderas i inledningen – och behövs. En del av budskapet drunknar helt enkelt i den högljudda honungen. Men i många nummer är tonträffen så där perfekt; Som i numret där en kvävande klänning sydd av den australiska flaggan dansas av och ersätts med den aboriginska och så i ett av slutnumren där akrobatisk luftakrobatik med tyg berättar om kvinnomisshandel.

Högljudd honung som gör sitt jobb.

Recension

Riksteatern: Hot Brown Honey

Manus: Kim “Busty Beatz” Bowers och Lisa Fa’alafi

Regi och koreografi: Lisa Fa’alafi

Musik: Kim “Busty Beatz” Bowers

Producent: Briefs Factory

Kostym: Lisa Fa’alafi och Colleen Sutherland

Medverkande: Lisa Fa’alafi, Ofa Fotu, Hope Haami, Crystal Stacey, Elena Wangurra, Yami ”Rowdy” Lofvenberg

(Storsjöteatern)