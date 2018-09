Krönika: De odödliga klassikerna – som lämnar en fadd eftersmak i munnen

Droger har aldrig funkat.

Men det märkte vi som var med redan i slutet av 60-talet ganska snabbt.

Så oerhört trist bara att så många av klotets fortsatt musicerande generationer inte lärt sig den läxan fem decennier senare.

Själv har jag sedan jag golvades för livet av pop och rockmusikens oemotståndliga kraft på tidigt 60-tal alltid känt en obehaglig känsla komma krypande inom mig när intaget av droger under perioder nästan setts som en nödvändighet för att vara musikaliskt kreativ och intressant.

Den exploderande brittiska popvågen kändes till en början som en oskyldig explosion av sagolikt melodiös och revolutionerande pop och rockmusik.

Men redan halvvägs in på decenniet började det spåra ur och den till synes fläckfria glorian hamnade rejält på sned och det blev nästan obligatoriskt att man tog till artificiella substanser för att bli mer kreativ och hitta nya fräscha och omvälvande infallsvinklar i sitt skapande.

Visst finns det gott om exempel där låtskrivare eller band laddat med syntetiskt stoff, diverse rökverk eller old demon alcohol och kommit ut ur dimman med femstjärniga fullträffar.

Men det har aldrig handlat om någon långvarigt kreativ och kvalitativ eufori för denna bränna-ljuset-i-båda-ändarna-filosofi, utan mestadels bara destruktivt kaos och lidande.

Dussinet av nedan listade låtar från 60-talet, samtidigt ett tidsmässigt skrap på ytan, räknas in i kategorin odödliga klassiker.

Men för mig handlar det också om en dubbelbottnad känsla och ett flertal av dem lämnar fortfarande en fadd eftersmak vid varje nytt möte på grund av det bokstavliga budskapet och dribblandet med allehanda berusningsmedel under skapandeprocessen.

Bob Dylan ”Rainy day women # 12 & 35” (alkohol och marijuana), Donovan ”Hurdy Gurdy Man” (LSD), Traffic ”Hole in my shoe”(LSD, marijuana), Steppenwolf ”The Pusher” (marijuana, heroin), The Beatles ”Tomorrow never knows” (LSD), The Byrds ”Eight miles high” (LSD, amfetamin), Etta James ”I rather go blind” (alkohol), Beach Boys ”Good vibrations” (LSD), Jefferson Airplane ”White Rabbit” (LSD), John Lennon & Plastic Ono Band ”Cold turkey” (heroin), Electric Prunes ”I had too much to dream (last night)” (LSD), The Small Faces ”Here comes the nice” (amfetamin).