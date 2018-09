Kommunal kulturpolitik i Östersund: ”Folk fattar inte vilken symbolik som ligger i kulturhusfrågan”

”There’s nothing that shows confidence like building stuff.” I The Guardians artikel från förra veckan om Östersund, spanska sjukan och den svenska välfärdens framväxt, uttalar sig kommunalrådet AnnSofie Andersson (S) och säger, översatt till svenska: ”Det finns inget som visar på självförtroende som att bygga saker.”

Det är också byggen av arenor som är förklaringen till att kommunens kostnader för fritidsverksamhet ökat de senaste åren. 2017 hamnar Östersund på nionde plats i listan över de kommuner som lägger mest på fritidsverksamhet i landet med 2758 kronor per invånare vilket är mer än tusen kronor över riksgenomsnittet på 1708 kronor, enligt kommun- och landstingsdatabasen. Samma år lade kommunen 1109 kronor per invånare på kulturverksamhet att jämföra med rikssnittet på 1294 kronor.

Den långsiktiga trenden visar att Östersund legat över snittet på fritidssidan sedan 1996 och de senaste tre åren ökat alltmer. På kultursidan ser det annorlunda ut; från att år 1999 legat på rikssnittet har kulturkostnaden per invånare stadigt legat under genomsnittet i riket. Även andelen av kommunens totala driftskostnader som går till kultur har minskat från 2,6 procent 1998 till 1,7 procent 2016.

– Det är så tydligt att vi inte har gjort nånting på kultursidan på väldigt, väldigt länge. Ja, det är Storsjöteatern då som byggdes om och jag är väldigt glad för att vi fick igenom det, säger Karin Thomasson (MP) kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Men hon betonar att Östersund arena var nödvändig att bygga då Z-hallen var väldigt nedgången:

– Jag är jättestolt över den satsningen, säger hon.

Samtidigt var Östersund arena en betydligt lättare process att arbeta med än kulturhuset som hon beskriver som ”att köra på ettans växel med handbromsen i”.

Vi ses på Östersunds bibliotek, en av de verksamheter som är tänkt att ingå i det kulturhus som planeras till Gustav III torg. Eller "var" – Karin Thomasson pratar i imperfekt eftersom hon inte tror att det blir något kulturhus inom överskådlig tid. När övriga partier, utom Vänsterpartiet, beslutade att utreda kostnaden för renovering av befintliga lokaler i stället för att gå vidare enligt tjänstemännens förslag kände hon att det var kört:

– För oss var det så otroligt tydligt att här stänger vi dörren, drar ut byrålådan stoppar ner utredningen och så låter vi den sakta dö.

När Östersunds kommunpolitiker tidigare i somras svarade på läsarfrågan: ”Kan du lova att ett kulturhus/en konserthall kommer börja byggas under nästa mandatperiod?” sade alla partier utom V och MP nej på olika sätt. Ann-Sofi Andersson svarade:”Det pågår nu ett arbete för G3 torg (busstorget). Men detaljplaner och byggande tar tid och innan vi vet vad det kommer att kosta kan jag inte lova det. I slutändan handlar det alltid om att prioritera olika investeringar och vi vet att vi samtidigt har behov av att bygga om, bygga ut och bygga nya förskolor och skolor i Östersunds kommun.”

Jag ringer upp Pelle Lundgren (C), vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden och frågar varför han tror att fritidssidan är så mycket mer prioriterad än kulturen i kommunen.

– Kulturen är en tystare grupp, säger han.

# Tycker du att det är rimligt att fördelningen ser ut så här?

– Nej, det tycker jag inte, men det handlar om vilka grupper som hörs mest.

Han tycker att det är dags att se över kulturen, men anser att det är viktigare att kulturen finns i hela kommunen än att bygga ett kulturhus:

– Jag vet inte om det är det som Östersund behöver, säger han.

Karin Thomasson är mycket trött på att behoven av ett kulturhus ifrågasätts:

– Att man ska klamra sig fast i befintliga lokaler och börja utreda det här, det ger ju mig en signal om att man vill inte över huvud taget. Det finns ingen förståelse, det finns ingen vilja, säger hon.

Idrottsrörelsen är organiserad på ett annat sätt än kulturlivet och har lättare att göra sin röst hörd. Men arenor för idrott omgärdas också av tydligare regler än kulturarenor. Hockeyrinkar och fotbollsplaner ska ha vissa mått för att kunna användas. Motsvarande krav på god akustik finns inte.

Men det finns också en rad satsningar de senaste åren som hon är glad över. En är kulturskolans försök att nå nya målgrupper, något som hon tycker är viktigare än att göra kulturskolan avgiftsfri. En annan är den kulturgaranti som kan bli verklighet där varje barn garanteras en kulturupplevelse per år. Något som i praktiken redan sker genom det statliga stödet till Skapande skola.

– Men vi vill också försäkra oss om att den dagen de där pengarna försvinner eller om vi får mindre pengar så ska vi ändå kunna fortsätta garantera barnen kultur, säger hon.

En kulturgaranti är också ett av flera sätt att stötta det professionella, lokala kulturlivet. Ett annat är att gå in och stötta projekt och verksamheter ekonomiskt.

– Vi behöver så förtvivlat väl våra kulturarbetare i länet, säger hon.

Hon ser dem som viktiga för publiken men också för att de stärker det ideella kulturlivet som körledare, orkesterledare eller regissörer.

– Det är viktigt just i en sådan här region där amatörlivet är basen och de professionella är som en spets som lyfter allt. Man behöver spets för att ha bredd.

Hon är själv cellist och hade sin senaste stora kulturupplevelse förra helgen:

– Det var när jag var i Stockholm och lyssnade på Aurora Chamber Orchestra som spelade med Mischa Maisky, en legendarisk cellist, det var jättestort. Då blev jag nästan lite sorgsen, det här kommer vi aldrig få lyssna på i Östersund. Jag kan känna en stor sorg för det.

Fakta // Östersunds kommun

Kostnad för kulturverksamhet (bibliotek, kulturskola, föreningsstöd mm) per invånare 2017: 1109 kronor. Rikssnittet ligger på 1294 kronor. Kostnad för fritidsverksamhet (allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar) per invånare 2017: 2758 kr. Rikssnittet ligger på 1708 kronor.

Kulturens andel av de totala driftskostnaderna 2016: 1,7 procent

Källa: Myndigheten för kulturanalys samt kolada.se