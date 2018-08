Blir satsningen på kulturhus verklighet flyttas resecentrum

Läs också: Miljöpartiet och Vänsterpartiet lovar som enda partier att bygga ett kulturhus i Östersund: "Det är dags att satsa på kulturen"

Östersunds kommun har en målsättning om att växa med 450 invånare per år. Utifrån detta har den växande staden påbörjat arbetet med utveckling av Gustav III torg, där kulturen lyfts in som en viktig utvecklingsfaktor i form av ett kulturhus.

Under sommaren har ÖP:s valtjänst Kandulova gått varm. En av frågorna som inkommit till regionens politiker rör just ett eventuellt byggande av ett kulturhus och lyder: Kan du lova att ett kulturhus/en konserthall kommer börja byggas under nästa mandatperiod?. Samtliga partier som sitter i Östersunds kommunfullmäktige har besvarat frågan, varav alla säger nej förutom Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Kulturhuset föreslås innehålla bibliotek, konserthall och vara multifunktionellt, vilket innebär att det ska kunna användas för både kongresser och möten.

Att skapa ett nav på Gustav III torg har tydliggjorts av majoriteten och om så blir fallet kan det resultera i att resecentrum flyttas. Tanken är att man vill ha det i anslutning till järnvägsstationen, för att kunna upprätthålla en god kollektivtrafik.

