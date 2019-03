Nycirkus, dans, blås, rock, konst, dansbandsjubileum – det här händer i veckan

Onsdag

Karl Dyall, Joachim Bergström, Rennie Mirro och Blåsarsymfonikerna bjuder på en unik hyllning till de legendariska artisterna Frank Sinatra, Dean Martin och Sammy Davis Jr på OSD i Östersund.

Onsdag och torsdag

Nycirkus i världsklass blir det i Östersund när australiensiska Gravity & Other Myths gästar Storsjöteatern, med showen "Backbone".

Fredag

*"Radio Gaga", "I want it all", We will rock you" och We are the champions". Efter succéfilmen "Bohemian Rhapsody" har Oueens låtar fått nytändning. Tributebandet Queenie forever torde dra fullt hus på OSD.

*Arvingarna som har hållit ihop i 30 år. Genom Melodifestivalen, dansbandsveckor och Svensktoppen. Nu är de aktuella med en stor krogshow för att fira sitt 30-årsjubileum. Nu kommer den till Gamla teatern.

Lördag

Vernissage för Mitt-Salong, en jurybedömd salong med konst från Jämtland, Härjedalen och Västernorrland i Jamtli Exercishall.

Söndag

*I dansföreställningen "Märgben" utforskar samen Simone Grøtte identitet och tillhörighet på Storsjöteatern i Östersund.

“Från Barbados till Gamla stan” är titeln på Magnus Carlssons föreställning som han gör tillsammans med en dansensemble. Sverigeturné tar dem och alla Magnus hitlåtar till OSD.