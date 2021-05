Kroppsskejt och koreograffiti – Norrdans ”Motion Portals” skapar dubbla verkligheter

Recension Dans

Norrdans: Motion Portals

Koncept: Malika Ali

Koreografi och dans: Malika Ali, Johanna Forsehag, Matthew Rawcliffe

Filmskapare: Måns Berthas

Tekniker: Johan Hakala

(Fem platser i Östersund)

Härnösandsbaserade Norrdans tillhör de kompanier som hittat vägar fram till publiken trots pandemin, bland annat med take-away-dans utanför människors fönster.

I fredags öppnade nya verket ”Motion Portals” i Sundsvall, Umeå, Örnsköldsvik och Östersund. Dansaren och koreografen Malika Ali har utarbetat konceptet där hon och två andra dansare koreograferar och dansar platsspecifika verk kring offentliga konstverk.

I Östersund går dansfilmerna att se på fem platser under ganska lång tid framöver.

Vi börjar vandringen vid Thomas Qvarsebos verk ”Kören” från 1986, scannar qr-koden med mobilkameran och håller upp den mot verket. Det blir en märklig effekt, som om man håller upp kameran för att filma men det man ser på skärmen finns i en annan verklighet.

De några minuter långa dansfilmerna har inget ljud, platsens eget ljud ska dominera. Vi hör de allvarliga körsångarna sjunga ”Noel, noel, noel, noel / Born is the king of Israel” samtidigt som den ensamma dansaren blir som buren av sångens ljudvågor, badar i dem för att till sist liksom låta sig omfamnas och bli ett med kören.

Nästa stopp är i skejtparken under Frösöbron, intill Monika Goras lysorangea ”Jimmys”. Verket har bara varit uppe några timmar men qr-koden har redan blivit utsatt för en spritpenna och är lite svårläst. Här utgör bron och skaterampen en naturligt dramatisk scenografi där tre dansare skapar ett fantastiskt flöde när de liksom rinner nedför rampen, lite som att de skejtar med kropparna, samtidigt som de verkliga skejtarnas rytmiska rullande ackompanjerar dansfilmen.

Borta vid Olof Ahlbergs 100-årsjubilerande ”Far och son” i Badhusparken vinglar en manlig dansare farligt fram i för stora högklackade skor på den ojämna stenkanten mot vattnet. Vi möter dansaren mellan benen på fadern som höjer sin son mot solen. De högklackade skorna lämnar fötterna och den vingliga färden byts mot en vild, glädjefylld dans runt skulpturen. Är det en födelse vi ser? Eller modern som saknas i skulpturen för att skapa en helig treenighet?

På andra sidan gångbron, intill utegymmet i Dalhemsparken, ramar en träram in utsikten. Dansfilmerna är inspelade när sjön ännu var täckt av is vilket också gör verken till årstidsportaler. Här handlar det om speglingar där två synkrona dansare supersnyggt rör sig, en inne i ramen och en ovanpå ramen. I filmen är marken framför vattensjuk och innebär ytterligare en reflektion i en stor pöl framför ramen. Det är speglingar i allt.

I en gångtunnel under Stuguvägen, mellan Remonthagen och Körfältet, finns Lars Kolsruds väggmålning ”Sköldpaddshjärtat”, som är en hyllning till tysk-schweiziske målaren Paul Klee. Geometriska fyrkantsformer i lätta och starka färger svävar på betongväggarna, sammanbundna av inristade snören. Slängiga bokstäver av anonyma taggare lägger ytterligare ett lager till tunneln. Dansarna i filmen utgör ett tredje när de följer Kolsruds linjer i en framåtsyftande rörelse genom tunneln för att sedan upplösas. Rörelse som osynlig sprayfärg. Koreograffiti.

”Motion Portals” är ett utmärkt sätt att nå ut brett med danskonst, samtidigt som man uppmärksammar och lägger till en dimension till offentliga konstverk. I fredags var vi ganska ensamma om att leta rätt på de diskreta skyltarna. Det är kanske svårt med storstilade invigningar i coronatider, men jag hoppas verkligen att fler tar chansen till de dubbla verkligheter ”Motion Portals” erbjuder.