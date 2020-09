Kröp in genom källarfönster – nu saknas 24 000 kronor

Efter det att tjuven tagit sig in i fastigheten så har denne tagit sig vidare in i en lägenhet, sökt igenom den och där funnit en större mängd kontanter som var gömda i bostaden.

Totalt saknas nu 24 000 kronor från de två målsägandes ägo. En brottsplatsundersökning ska genomföras. Polisen är nu mycket angelägen om att få in tips gällande händelsen samt specifikt om någon sett någon person krypa in genom ett källarfönster på Fagervallsgränd under det aktuella dygnet.

Tips kan lämnas till polisen via 114 14.