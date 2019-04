SJÖLIN: Äntligen semifinaler – nu kan kulturkampen mellan coacherna avgöra historiska matchserien

Det är inte meningen att vi ska ha preferenser som sportjournalister. Men jag ska erkänna: i fredags ville få en semifinal mellan Jämtland och Södertälje. Av det enkla skälet att matcherna mellan lagen varit underbart underhållande – medan Södertäljes möten med Luleå många stunder varit allt annat än vackra att se på.

Vem vill inte se ligans näst främsta och tredje främsta anfall kollidera i bäst av sju möten? De två lag som skickar i trepoängare mest frekvent, dessutom.

Nu är vi där.

Vad som väntar? En speltaktisk kulturkrock mellan två av ligans ytterligheter. SBL:s tempostarkaste lag mot det långsammaste. Det här blir en kamp om kontrollen av matchtempot.

Som pointguarden Eric Garcia sade i går: ”Jag tror det blir mycket fram och tillbaka i den här serien. Vi kan spela så. Men vi vill inte göra det hela matchen. Vi kan inte ge oss in i ett rally med dem.”

Den enklaste förklaringen till att Södertälje hade lägst snitt insläppta poäng per match? Det blir helt enkelt färre anfall i lagets matcher.

Torbjörn Gehrke har på ett beundransvärt sätt hållit fast vid sitt koncept i flera år – och nu har det gett utdelning även i slutspel. Jämtland pushar bollen som inget annat lag i ligan. Det är flärd, fart och frejdigt attackspel som genererar både öppna treor och högprocentiga avslut nära korgen. Ofta för att motståndarna helt enkelt inte hinner rätt i position.

Södertälje vill helst göra tvärtom. Den enklaste förklaringen till att laget släppt in minst poäng i ligan i år är att det är färre anfall i Södertäljes matcher. Coachen Ludwig Degernäs har följt i Vedran Bosnic fotspår. I början av förra säsongen, hans debutår, dribblade till och med Södertäljes stora spelare Adam Ramstedt och Nick Spires upp bollen vid omställningar. Det pratades om att Södertälje skulle spela mer fritt.

Så blev det inte.

Södertälje har lägst speltempo i ligan i år igen. Det har varit ett succérecept i slutspel tidigare – och kan bli det igen.

Med hemmaplansfördel, grundserieseger och 4–0 i mötena med Jämtland den här säsongen är Södertälje favorit i semifinalserien. Men det är inte så stor skillnad mellan lagen som man kan tro. I två av mötena under grundserien behövde Södertälje vända underlägen i fjärde perioden för att vinna. Och Andrew Smith har bara spelat en match mot Södertälje, och i den gav han Degernäs alla möjliga problem att fundera över. Dessutom vet Torbjörn Gehrke hur man coachar hem ett SM-guld och både RT Guinn och Adam Rönnqvist har fått lyfta pokalen tidigare.

Statistiskt kan Jämtland luta sig emot ett något effektivare anfall, medan försvarsspelet – drygt sex poäng tätare per hundra anfall – ger Södertälje övertaget i semifinalen.

De offensiva hoten över hela planen är Jämtlands styrka. Det är ett lag som skjuter över 40 procent från distans som kollektiv. Det finns egentligen inga dåliga skyttar. Det inger respekt och skapar utrymme för en kreatör som Teyvon Myers. Titta till exempel på hur mycket uppmärksamhet Adam Rönnqvist får ikväll utan att ens röra bollen.

Han förändrar matchplaner bara genom att snöra på sig skorna.

Ett problem i matcherna mot Södertälje har varit centern Evariste Shonganyas spel. I någon utsträckning har skadorna påverkat, givetvis, men när Gehrke haft honom på golvet har Jämtland tappat i snitt 15,3 poäng per match. Tiden när Shonganya suttit på bänken har laget i stället vunnit med i snitt 4,8 poäng. I kvartsfinalerna såg centern starkare ut. Kan han fortsätta så?

Jämtland skriver historia med start i kväll – och har allt att vinna.

Södertälje Kings har inte bara slutspelsrutin och vinnarkultur, utan också ett stort lag. Degernäs skulle kunna utnyttja en av Jämtlands svagheter: defensiv returtagning. Jag vet att Gehrke inte håller med här. Jämtland snittade väl flest defensiva returer i ligan? Återigen det där med speltempo. Det skjuts mer när Jämtland spelar. Faktum är att bara Uppsala och Luleå säkrade en mindre andel av de defensiva returerna än Jämtland.

Så vågar Ludwig Degernäs låta några av sina stora spelare, som Adam Ramstedt, Eric Adams eller Auston Barnes, krascha korgen och jaga offensiva returer – eller väljer han att riskminimera för att stoppa Jämtlands snabba uppspel?

Och hur mycket spelar Degernäs sin veteranforward Toni Bizaca? Han var fenomenal i grundseriemötena med Jämtland och har snittat 22 poäng per 30 minuter mot Jämtland. Bättre än alla andra per spelad minut. Med honom på golvet var Södertälje +11,7 per match. Utan Bizaca -1,2 per match. Just där, på position fyra, kan några av de viktigaste duellerna i matchserien utspelas.

RT Guinn, Oliver Gehrke, Alexander Lindqvist och Bizaca har alla snittat högre poängsiffror än normalt när lagen ställts mot varandra. Kanske ingen slump. Gehrke är ung och förmodligen långt ifrån sin fulla potential, men de andra tre har helt klart en offensiv slagsida. Där är alla mycket skickliga. Det lags fyror som får bäst koll på defensiven skulle kunna tippa den här serien åt ena eller andra hållet.

Oavsett blir den här semifinalserien en fröjd att följa. Jämtland skriver historia med start i kväll – och har allt att vinna. Men jag tror att Södertälje går till klubbens sjunde final det här decenniet – efter 4–2 i matcher.