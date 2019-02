Maria Hestner: Vi måste få adrenalinet att dansa

”Man kan inte få allt här i livet” Det talesättet känner vi alla till. Det används som en tröst, en slags försvarsmekanism och en förklaring till varför vi vid uppkommen situation gick miste om något eller inte lyckades nå det vi hoppats. Och så är det - ’för man kan inte få allt här i livet’.

Men borde vi inte börja med att fråga oss vad det egentligen är vi vill ha?

En kompis skickade ett sms sent förra söndagen. En bild på hennes svettiga nuna direkt från gymmet med texten ”När man klarar sitt delmål att springa 5 km redan i februari! Nästa mål blir att ta milen under 2019. Nu jävlar dansar adrenalinet”.

Är det inte det vi alla eftersträvar, helst med ganska jämna mellanrum? Det dansande adrenalinet.

Jag såg en rätt rolig grej på en blogg nyligen som tydligen är lite av en fluga online just nu. Något som faktiskt inspirerade mig att ge mig själv förutsättningar till att få göra massa egna adrenalindanser de närmsta veckorna. Det går ut på att du gör en lagom stor bingo-spelplan på ett papper och i varje ruta så fyller du i något som får ditt hjärta att dansa lite extra. Det kan vara allt från en fika med en kompis till att läsa en god bok i badet.

Inför mars har jag gjort en liten bingobricka som hänger på kylskåpet och där står det att finna exempelvis 75 minuter yoga, skidåkning med pannlampa, en långtur till Kungsgårdsviken på långfärdsskridskorna, äta löjromspizza, somna innan 21, takeawaykaffe mot en solig husvägg and so on. Och utifrån det så spelar jag helt enkelt bingo med mig själv kommande veckor. För varje ruta jag lyckas kryssa över har jag fått känna livet flöda genom kroppen och får jag dessutom en full-bingorad, ja ett femfaldigt grattis till mig då!

Det är gjort helt fritt från stress och press och är inget som måste hinnas med - utan jag ser det som ett smörgåsbord att välja ifrån, ämnat till att ge mig kraft. Och jag vet att om jag tar ut en riktning så har jag lättare att gå åt det håll som jag vet ger mig energi.

Och ni som följt mig vet att jag motvilligt stannar längre stunder i det där livspusselsfängelet, i alla fall i de negativa bitarna av det. Februari är på väg mot sitt slut och jag som fnös lätt åt hela vabruari-begreppet har fått äta upp det med råge. Men där kom faktiskt mitt bingo att fylla en rejäl funktion! Exempelvis så fick morfar rycka in, vilket han mer gärna gör, när kroppen skrek efter att få åka och kryssa för rutan ”SVETTAS!” på gymmet. Åter igen, fritt från prestation men bland en ettårings snor, tårar och hög feber kan frigörande av endorfiner uträtta mirakel. Och jag törs hävda att det är lika mycket för sonens skull, så mamman undviker att gå på tomgång och kan ge allt han behöver och lite till.

Så, mina vänner. Vi är på den ljusa sidan av året! Allt det härliga med vårvinter, vår, barmark, ljusa kvällar, solen i ögonen och uteserveringar ligger fram för oss. Vi ser väl till att njuta av det på det sätt som passar oss, även om vi har utmaningar som omger oss med jämna mellanrum?

För som sagt, vi mår aldrig så bra som när adrenalinet får dansa. Ibland kan vi väl visst få allt i livet.