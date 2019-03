Maria Hestner: Jag vill se livet genom en mormors eller farmors ögon

Då var det dags igen. Jordklotet har snurrat ännu ett varv och vi närmar oss den där dagen jag alltid älskat att fira. Födelsedagen.

Men hur förändrar det där sig över tid egentligen?

Från barnsben handlade födelsedagar om paketen, mot tonåren började det handla mer om uppmärksamheten. Vid 20-25 handlade om att fira så hårt man kunde och nu när 30-strecket är passerat känns det primärt som det handlar om tacksamhet.

I mitt fall handlar det nog specifikt om ödmjukheten över att ha ännu ett år att faktiskt få fira.

Kanske låter jag som en liten tant när jag uttrycker mig så, men jag inser ju att det är något jag tar för givet. Att det alltid ska komma nya år. Men så hör jag om någon som förlorar sin livskamrat alldeles för tidigt eller drabbas av sjukdom som vänder upp och ner på allt man har skapat och så inser jag att jag kan inte för allt i världen vara någon som börjar leva och älska till fullo först när jag fått en tidsgräns.

Sedan jag fick barn har jag insett min egen dödlighet men - tack och lov - också min närvaro. Jag tänker så mycket mer medvetet nu och har därmed också så mycket lättare att identifiera tacksamheten i stort och smått. Som min chef uttryckte det på ett möte vi hade häromdagen; ”mitt bästa verktyg är att jag blir äldre”.

Och vad betyder det egentligen att bli äldre, där jag är i livet just nu?

Det betyder erfarenheter. Att vi hunnit samla på oss en liten bank av upplevelser som hjälper oss navigera genom livet och dess beslutstagande. Det ger oss något att tryggt utgå ifrån eller falla tillbaka till.

Det betyder trygghet. Jag har med tiden lärt mig vem jag är och hur jag är och lägger inte så stor vikt längre i andras tankar om mig. Det gör mig friare. Och definitivt mer levande.

Det betyder perspektiv. Vad som är viktigt. Prestige är inte så noga längre, och det är viktigt att både kunna be om förlåtelse och förlåta. Det är inte så farligt att verka skör och jag definieras inte av mina tillkortakommanden.

Åldersnoja är ju vanligt förekommande, men jag vill hävda att jag ännu är ovetande om hur den ter sig. I den bästa av världar är jag bara i första perioden av matchen och hoppas hinna spela båda andra och tredje perioden. För saken är ju den.... att bli äldre och sedermera gammal är ju målet! Jag VILL bli gammal och uppleva livets alla skeenden. Flera ungar. Deras födelsedagar. Våra milstolpar. Jag vill se livet genom en mormor eller farmors ögon och då är det ofrånkomligt att åldern måste stiga. Så jag kan inte hjälpa att se åldersnoja som ett slöseri av verkligt dyrbar tid, när det verkligen faller under kategorin ej påverkansbart. Det är bara att öppna famnen och ta emot det som kommer.

Hur min mormor ser på att bli äldre är naturligtvis en annan upplevelse. Hon är 85 och det är klart att hon är medveten om att hon är inne på sista perioden. De känslorna kan jag inte tala för. Jag kan bara hoppas att hon känner sig nöjd med livet och det hon upplevt. Att hon känner att hon gjort vad hon kunnat för att skapa ett lyckligt liv, baserad på hennes behov och inte på någon annans. Det är i alla fall vad jag hoppas den dagen jag förhoppningsvis får sitta och summera min tid.

If someone would ask me if my cup is half full or half empty, my response would be that I’m so damn happy I have a cup.