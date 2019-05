Maria Hestner: Det är så mycket roligare att vara positiv

Det är så mycket roligare att vara positiv. Vilden på 1,5 år vill upptäcka hela världen på väg till förskolan. Vi har sovit på golvet sen 04.00 (lång historia) ... Jag skulle behöva vara på jobbet om tio minuter, men det känns så bra att ge honom utrymmet och inte stressa igenom morgonen, så jag låter honom ta det i sin takt. Det blir dock en skitlämning. Han, som oftast inte ens har tid att vinka, kravlar sig fast kring min hals. Men trots det så är jag lugn när jag går därifrån, jag vet att han är trygg och omgiven av underbara pedagoger. Det är så mycket roligare att vara positiv påminner jag mig om.

Jag kommer lite sent på jobbet och jag har ingen månadsbiljett för parkeringen. Jag parkerar därför bilen på gatan ovanför. Jag upplever att jag står lite nära korsningen, så jag backar lite. Dock inte tillräckligt, för på lunchen upptäcker jag det gula sträcket på trottoaren som jag står lite framför.

800 kronor får lämna min plånbok. Happy Friday Maria! Men det är inget sjukdomsbesked intalar jag mig, det är bara pengar, så jag tänker inte låta det påverka mig. Det är så mycket roligare att vara positiv.

På eftermiddagen tycker jag att alla på jobbet motarbetar mig. Det gör dom naturligtvis inte, men i kombo med stinna hormonnivåer så faller tålamodet. Jag har omedvetet glidit in i det tillståndet att jag tolkar allting negativt. Jag når inte fram, jag hinner inte med, idéerna har slutat spruta.

Jag sätter mig på min plats och röjer undan några actions på to-do-listan. Jag vill vända den här dagen, irritationen över både bot och brist på entusiasm dränerar. Jag blir mer negativ av att vara negativ - såklart! Allt jag gör blir stolpe ut; har köplats 35 när jag ringer en kundservice, tappar ut halva matlådan på golvet och skär mig på en kökskniv.

Jag vet vad jag behöver. Träna. Fast orkar inte. Och kan inte heller för den delen för jag är dyngförkyld. Skit jävla helvete. Lagen om all jävlighet and so on slår mig som en rak höger. Jag påminner mig än en gång att det är så mycket roligare att vara positiv, men ibland är det inte drivkraft nog. Jag. Orkar. Inte. Just. I dag.

Kaffesuget kickar in och på väg till det svarta guldet iakttar jag målarna vi har hos oss. Gröna väggar förvandlas till vita och det blir verkligen ljust och fräscht. Jag påpekar det till en kollega som står i köket och hon håller med, men fnyser därefter åt att det ska måsta lukta så illa av färgen! Samma kollega har vid ett tillfälle konstaterat att ”fredagar inte alltid är så roliga, för då är det snart måndag igen” samt vid en solig dag med blå himmel sagt ”att det garanterat kommer komma några moln snart”. (Ja, det är sant.)

När jag tänker på det, så tar det stopp. Det blir vattendelaren för mig! Jag hör, genom hennes ord, hur fjuttiga mina gnällsalvor är och jag känner att man kan fan inte gå ner sig hur mycket som helst i sin egen skit. Man får vara negativ, ibland kan det till och med vara skönt en stund tycker jag, men inte så länge att det börjar smitta andra! Dagens vältrande upphör nu, det har kliat nog i kroppen.

Min värld blir så mycket större när jag lyfter blicken. Ingen får sitt liv gratis, det ligger arbete bakom att skapa en färgglad värld. Positivism hjälper mig ofta med det, men långt i från alltid (fråga han jag bor med...) Men när orken och medvetenheten finns, väljer jag det alltid. Däremellan väntar jag tills rätt perspektiv får mig på rätt fötter. För det är ju så mycket roligare att vara positiv.

Edit: Dagen efter den här krönikan fick liv, har jag flyt. ALLT går min väg. Trafiklysena blir gröna, vinner 60 spänn på en trisslott och bokar resa med min mammagrupp. Världen blir större när jag lyfter blicken. No joke. Try this at home, people!