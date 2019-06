Malin Palmqvist: En hyllning till MacGyver-mamman

På sistone har jag börjat tänka mycket på MacGyver. Ni vet Angus MacGyver, hjälten i tv-serien från 1980-talet, spelad av Richard Dean Anderson, som har en fenomenal förmåga att lösa saker på oväntade sätt genom snabb innovation och improvisation.

När MacGyver räddar en kidnappad general dyrkar han upp köksdörren med sin schweiziska armékniv, tar av sig solglasögonen och säger för sig själv: ”All right, let’s see what we’ve got to work with.” På svenska: ”Okej, låt oss se vad vi har att jobba med”. Hittar en plastpåse med morötter i kylskåpet: ”Okej, det är en bra början.” Tömmer påsen och säger: ”Allt jag behöver är ett par sekunders distraktion.” Fyller den nu tomma plastpåsen med isbitar och lägger den under en bricka med en massa kastruller ovanpå. Slår på ugnen bakom kastrullhögen, ringlar matolja på golvet framför dörren till rummet där kidnapparna finns. Sätter nöjt på sig solglasögonen, tar en tugga av moroten och lämnar rummet. Ugnsvärmen smälter isbitarna, kastrullerna far i golvet med ett brak, kidnapparna lockas in och halkar runt i matoljan. MacGyver räddar generalen, fäller kidnapparna med en trädgårdsslang och pressar dem till marken med en strandsäng. Ringer på en för tiden hypermodern trådlös telefon: ”Ni vet den där kvinnliga generalen ni tappat bort, jag har hittat henne.”

MacGyver visades i amerikansk tv åren 1985-1992, började sändas i Sverige 1990 och återuppstod 2016 i nyinspelad version. Jag leker med tanken på en helt annan tv-serie. Den ska heta MacGyver-mamman och utspela sig i ett rafflande vardagsliv där huvudpersonen hela tiden jobbar mot klockan med innovation och improvisation som främsta redskap.

I pilotavsnittet spärrar MacGyvermamman upp ögonen 06.45 och tänker ”Skolutflykt!”. I en svepande rörelse väcker hon barn, passerar ett minfält av legobitar och småbilar för att i nästa klipp glida in i köket på en skateboard. Öppnar kyl och frys och säger (lätt sammanbitet): ”Okej, låt oss se vad vi har att jobba med.” Morotspåse, isbitar. ”Okej, det är en bra början.” Mixern åker fram och vips, näringsrik morotssmoothie. Ropar nöjt till barnet som har skolutflykt: ”Du vet den där matsäcken vi inte hade, jag har fixat den nu.” Antingen tar barnet nöjt emot morotssmoothien med ett leende ”Åh, tack mamma!”. Eller så är det ett helt normalt barn som vrålar ”Morotssmoothie?!?!?!” Här blir det ungefär som när TV-MacGyver befinner sig i en bil som kör i nerförsbacke utan bromsar. Han klättrar ut på motorhuven och hittar snabbt rätt slang, stryper läckaget och bilen kan bromsa. Barn är lite som bilar med halvdåliga bromsar. MacGyvermamman ropar ”Och pannkaka!!!” Vispar raskt ihop ägg, vetemjöl och fil (mjölken är slut) till jättesnabb pannkaka stekt i matolja (smöret är slut), hittar sega godisar i det bortglömda påskägget. Hon ler så stort och desperat att barnet liksom tystnar framför henne. Nästa knipa. Barn två ropar från badrummet och måste ha en hårsnodd. Av tusentals genom åren inköpta hårsnoddar återstår noll. MacGyvermamman överblickar situationen, hugger nagelsaxen ur necessären och en tunn strumpbyxa ur strumplådan. Klipper till och vips finns en helt ny hårsnodd.

MacGyverism i sin renaste form. Snart i en tv nära dig.