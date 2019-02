Malin Palmqvist: Dyngbaggar – nödvändiga, fascinerande och hotade

Vart sjuttonde år letar sig nymferna upp genom marken, klättrar upp i träden, lämnar sina tidigare larvkroppar bakom sig som tomma skal. De vecklar ut sina vingar och under några veckors tid flyger sjuttonårscikadorna runt, parar sig, sjunger på höga frekvenser, blir uppätna och dör. I marken väntar ägg som blir till nya nymfer som lever under jorden genom att suga näring ur trädens rötter. Om sjutton år kryper nya cikador upp ur marken.

Den periodiska cikadan finns i Nordamerika och tillhör passande nog släktet Magicicada – det finns trettonårscikador också. Nästa gång de väntas myllra upp ur marken är nu i vår i Ohio, Pennsylvania och West Virginia.

(En parentes: I höstas kom Shaun Tans bilderbok ”Cikada” ut på svenska – om en flitig men osynliggjord och mobbad arbetare som efter sjutton år stiger upp på taket för att veckla ut sina vingar.)

Riddarskinnsbaggen äter av giftiga växer som tulkört, bolmört och oleander. En forskare som studerat växtens och baggens samspel säger i en intervju; ”den har en riktig stenkista”. Växterna gör den giftig för alla som vill äta den vilket den rödmönstrade ryggen signalerar.

Den entomologiska tidskriften Yrfän lockar med rubriken ”Ängsmetallvingens okända nattskrud” – det finns så mycket att upptäcka i småkrypens kosmos.

Insekter är fascinerande. Dyngbaggarna till exempel, de navigerar efter stjärnhimlen. Under samlingsnamnet gömmer sig en samling poeter som månhornsbaggen, oxhorndyveln, tordyveln (för övrigt central i Maria Gripes ”Tordyveln flyger i skymningen”) och humlekortvingen. Dyngbaggar är ofta helt svarta men kan också vara tecknade i brunt och en del skimrar metalliskt i blått eller grönt.

Som namnet antyder är de specialiserade på dynga. De äter och finfördelar komockor och annat djurbajs vilket minskar smittspridning till människor, främjar nytt gräs och motverkar flugor. Det sistnämnda något som Australiens inflyttade befolkning fick erfara efter att ha fört in kor och får medan kontinentens egna dyngbaggar hade känguruspillning som specialitet. Dyngbaggar med rätt kompetens fick importeras.

Häromdagen kom ett larm. Enligt en forskningsrapport är 40 procent av insektsarterna utrotningshotade, dyngbaggarna är bland de mest hotade. Storskaligt intensivt jordbruk, insektsgifter, invasiva arter och klimatförändring påverkar, enligt rapporten. Sen kommer nyanseringar, en finsk kolumnist menar att det inte går att dra globala slutsatser utifrån rapporten eftersom merparten av forskningen kommer från Europa. Men hon instämmer i att läget är allvarligt. Tomas Roslin, svensk professor i insektsekologi säger till SVT att den stora nyheten egentligen är att vi vet så lite om något som påverkar oss så mycket – tre fjärdedelar av det vi odlar idag pollineras av insekter.

Vad gör vi om de försvinner?

Det finns alltså ett skriande behov av mer kunskap om det som krälar, kryper, flyger och surrar runtomkring oss. Och just nu finns det faktiskt något konkret man kan göra. Naturhistoriska riksmuseet söker volontärer i norra Sverige som kan vittja de fällor som används för att kartlägga Sveriges alla insekter i projektet Insect Biome Atlas. Under ett år samlar 200 fällor in insekter från hela landet.

En motsvarighet till fågelbordsräkningen – i mindre skala.