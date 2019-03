Kåseri Per Orvegård: Det vackraste ord vi har i svenska språket

Ere int dags å he ut `en dänn. Hen ske vi int he ut ett dugg. He och he.

Av alla vackra och användbara ord i svenska språket tycker jag att he intar en särställning. Man kan he ut soporna, he på ugnen, he på kalsongerna, he lite mer fil på flingorna, he surströmmingsspadet i toaletten, he messmör på mackan eller he ut julgranen. Uttrycket he är minst lika användbart som potatis. He går att använda till i stort sett allting.

Jag har ingen aning om hur utbrett ordet är utanför länets gränser. Förmodligen inte alls.

När grabbarna var små var små och vi bodde i Stockholm kunde jag ibland när vi var i nån lekpark slänga mig med en del av den jämtländska kultur och dialekt jag trodde alla begrep.

Alldeles i början kunde jag fråga någon av ungarna som satt i sandlådan och kliade sig om han hade en kuse i näsan.

Jag slutade med det när någon förortsblonderad småbarnsmamma frågade:

”Va, troru han har en hest i nesan?”

Jag brukar tycka att P1 Kultur är ett rätt högtravande värdegrundsgurglande och ointressant radioprogram. Men eftersom det är insprängt bland nyheter, väder och vetenskap ska man vara väldigt angelägen att slippa för att slå av och knäppa igång radion varje gång vinjetten dyker upp.

I onsdags satte jag som vanligt på apparaten vid halv sju på morgonen och studsade till. För första gången sedan 1800-talet ska det göras ett dialektlexikon över landets alla dialekter.

Ungefär som den dialektala ekvilibristen Bo Oscarsson gjort med det språk som skiljer oss från andra svenskar. Om man skriver jämtska eller jamska beror väl lite på hur bokstavstrogen man är, men i bokhyllan står Oscarssons ”Orlboka”. 18 000 jämtländska ord sägs den innehålla och alla som har försökt sig på att bara skriva en liten uppsats förstår vilket lingvistiskt vasalopp han tagit sig igenom. De flesta av uttrycken i hans lexikon är inte mer begripliga än vad gammalgrekiska är för mig. Oscarsson har givit mitt favoritord i mitt tycke ett alldeles för litet utrymme. Jag förstår hur han tänkte.

”Orlboka skulle bli tjock som en dubbel Bibel om jag förklarade alla gånger he kunde vara användbart”

Från vissa håll hör man att svenskan och som en följd av det också jämtskan borde ersättas med engelska. ”Det är ju så mycket som är på engelska och svenskan är så liten”.

Att svenskan internationellt sett är ett litet språk kan jag hålla med om, men det vore rent hemskt om vårt språk går samma väg som svenskans olika dialekter håller på att göra. Det vill säga dö ut. Bo Oscarsson och det nya dialektlexikonet är kanhända garanter för att det inte ska bli så.

För något år sedan satt jag på puben, drack öl och snackade med några vänner. En ny kille kom och satte sig vid vårt bord. Han var inte det minsta snacksalig utan var i stort sett knäpptyst tills han reste sig och sa på klingande jämtska:

”Nä, nu ske je heim å si Brua på TV”.

En dialektfanatiker som jag blev nästan tårögd.